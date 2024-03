Das Gesetz schützt Konsumentinnen und Konsumenten davor, von Verkäuferinnen oder Verkäufern mit Angeboten überrumpelt zu werden. Deshalb können Konsumentinnen und Konsumenten Verträge widerrufen, wenn ihnen ein Produkt oder eine Dienstleistung unerwartet zu Hause (unter der «Haustüre»), am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit, auf einer Werbefahrt oder am Telefon angeboten wurde.