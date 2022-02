Die russische Invasion in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf den Sport. Wir verschaffen Ihnen untenstehend einen Überblick vom Freitag. Bei SRF News werden Sie hier mittels Liveticker über die politischen Geschehnisse auf dem Laufenden gehalten.

Die Uefa streicht St. Petersburg als Ausrichter des CL-Finals und verlegt internationale Spiele von russischen und ukrainischen Teams auf neutralen Boden.

In der Formel 1 haben die Entscheidungsträger den für Ende September angesetzten GP Russland aus dem Programm gekippt.

Die FIS krebst zurück und sagt alle Wintersport-Wettkämpfe in Russland bis zum Saisonende ab.

Manchester United trennt sich von Sponsor Aeroflot.

Im Eishockey hat sich Jokerit Helsinki von den KHL-Playoffs zurückgezogen.

Im Biathlon bricht das ukrainische Weltcup-Team die Saison ab.

Das IOC empfiehlt den internationalen Sportverbänden, auf Wettkämpfe in Russland und Belarus zu verzichten.

Wintersport: FIS streicht alle Events in Russland

Der Ski-Weltverband FIS hat als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine alle ausstehenden Weltcups in Russland in der Saison 2021/22 aus dem Programm gekippt. Noch am Vortag hatte man an der planmässigen Durchführung festgehalten. Die Entscheidung sei «im Interesse der Sicherheit aller Teilnehmer und zur Wahrung der Integrität des Weltcups» getroffen worden, teilte der Verband nun mit. Es werde derzeit geprüft, ob die Wettkämpfe an einen anderen Ort verlegt werden könnten. Betroffen sind die Langläufer, Skispringer, Skicrosser und Teilnehmer der Aerials-Wettkämpfe. An den Skicross-Qualifikationen in Sunny Valley, die am Freitag noch stattfanden, nahmen ausschliesslich russische Athletinnen und Athleten teil. Swiss-Ski hatte sein Team bereits am Donnerstag zurückgezogen.

Fussball: Manchester United will nicht für Aeroflot werben

Manchester United trennt sich von Sponsor Aeroflot, der staatlichen russischen Fluggesellschaft. «Wir teilen die Besorgnis unserer Fans und drücken allen Betroffenen unser Mitgefühl aus», teilte ein Klubsprecher mit. Aeroflot war seit 2013 Sponsor des englischen Rekordmeisters. Am Donnerstag hatte die englische Regierung der Fluggesellschaft die Landerechte aberkannt.

Eishockey: Jokerit Helsinki lässt Playoff-Duell mit Spartak Moskau platzen

Der finnische Eishockey-Spitzenclub Jokerit Helsinki verzichtet auf die Teilnahme an den Playoffs der osteuropäischen Eliteliga KHL. Statt vom 1. März an zu den Partien gegen Spartak Moskau anzutreten, werde man die Saison vorzeitig beenden, teilte Jokerit aus dem Land des frischgebackenen Olympiasiegers mit. Der Entscheidung seien Gespräche mit der KHL-Spitze vorausgegangen, liess Klubchef Jari Kurri mitteilen. Jokerit verwies auf bestehende Verträge mit der Liga, auf die man zunächst habe Rücksicht nehmen müssen.

Biathlon: Ukrainer beenden den Weltcup vorzeitig

Die ukrainischen Biathleten und Biathletinnen werden nach dem Angriff Russlands auf ihr Heimatland die restliche Saison auslassen. Wegen der Verhängung des Kriegsrechts in der Ukraine werde die Mannschaft das Training vorerst einstellen und nicht an den verbleibenden drei Weltcup-Wochenenden teilnehmen, teilte die ukrainische Verbandspräsidentin Lily Budsuljak via Facebook mit. Dem ukrainischen Team gehört unter anderem mit Dimitro Pidruschni der Verfolgungsweltmeister von 2019 an.

Handball: Vorläufig kein Heimrecht mehr für Russen

Wie im Fussball sehen sich aktuell auch russische Handball-Teams gezwungen, ihre Heimspiele in europäischen Wettbewerben auf neutralem Boden auszutragen. Die Regelung gilt für alle Klub- und Nationalmannschaften. Ausserdem werden die für den 3. und 6. März geplanten Qualifikationsspiele für die Frauen-EM 2022 zwischen Polen und Russland verschoben, «um die Sicherheit der teilnehmenden Mannschaften, Spielerinnen und Offiziellen zu gewährleisten». Auch die für den 4. und 5. März geplanten Frauen-Qualispiele zwischen Tschechien und der Ukraine finden nicht wie geplant statt.

Allgemein: IOC fordert Sportverbände zu Absagen auf

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) fordert als Dachverband des Weltsports seine Mitglieder auf, sämtliche Wettkämpfe in Russland und Belarus abzusagen oder zu verlegen. Die beiden Länder brächen den Olympischen Frieden, der gemäss der im Dezember verabschiedeten UN-Resolution 7 Tage vor den Spielen in Peking begann und 7 Tage nach den Paralympics endet. Darüber hinaus fordert das Exekutivkomitee, dass die Flagge Russlands und von Belarus bei keiner internationalen Sportveranstaltung gehisst und die Nationalhymne der beiden Länder nicht gespielt wird.