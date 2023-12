Die Schusterin bleibt für einmal nicht bei ihren Leisten

00:43 Video Kugelstösserin Boumkwo müht sich über 100 m Hürden ab Aus Sport-Clip vom 24.06.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

An der Leichtathletik-Team-EM in Chorzow muss Kugelstösserin Jolien Boumkwo notgedrungen die Disziplin wechseln. Die Belgierin sprang für eine verletzte Kollegin ein. Das Rennen ging sie gemächlich an und wurde in 32,81 Sekunden mit grossem Abstand Letzte. Immerhin holte sie zwei Punkte für ihr Team.

YB feiert das Double

01:03 Video Die Young Boys stemmen die Cup-Trophäe Aus Sport-Clip vom 04.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Rund einen Monat nach dem Gewinn des Meistertitels haben die Young Boys und ihre Fans bereits wieder Grund zum Jubeln. Dank einem 3:2-Erfolg im Final gegen Lugano sichern sich die Berner im Wankdorf den Cupsieg. Diesen zelebrieren sie mit dem Pokal auf der Tribüne ausgiebig.

FCZ-Frauen verteidigen Titel

02:42 Video Humm stemmt den Pokal – das Plakat muss dran glauben Aus Sport-Clip vom 02.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 42 Sekunden.

In überlegener Manier sichern sich die Frauen des FC Zürich den 24. Meistertitel. In St. Gallen setzen sich die Zürcherinnen im Playoff-Final mit 3:0 gegen Qualifikationssieger Servette-Chênois durch. Im Anschluss nehmen Fabienne Humm und Co. die Trophäe entgegen.

Am Dienstag blicken wir auf den Juli zurück.