Patrick Fischer steht wegen seines gefälschten Covid-Zertifikats im Fokus. Auch der von ihm hart bestrafte Lian Bichsel wird im Zusammenhang mit dem Vergehen des Nationaltrainers immer wieder genannt und äussert sich nun dazu.

Legende: Scheinheiligkeit oder zwei Paar Schuhe? Lian Bichsel wurde von Patrick Fischer für lange Zeit nicht nominiert – weil er Aufgebote für die U20-Nati ausgeschlagen hatte. Keystone/AP Photo/Gene J. Puskar

In den Kommentaren zum Fauxpas von Patrick Fischer, vor den Olympischen Winterspielen 2022 ein Covid-Zertifikat gefälscht zu haben, fällt auch immer wieder der Name von Lian Bichsel. Kritiker werfen dem Nationaltrainer Scheinheiligkeit vor, weil er den 21-jährigen Verteidiger der Dallas Stars mit der Begründung «Team über alles» für insgesamt drei Weltmeisterschaften und die Olympischen Winterspiele in diesem Februar gesperrt hat. Bichsel hatte zweimal einem Aufgebot für die U20-Nationalmannschaft nicht Folge geleistet.

Ich kann nicht nachvollziehen, so etwas zu fälschen. Es mussten alle da durch.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagt Bichsel: «Die Covid-Zeit war für alle schwierig, Entscheide wurden vielleicht nicht immer richtig getroffen. Ich kann nicht nachvollziehen, so etwas zu fälschen. Es mussten alle da durch. Aber das war sein Entscheid, ob das gut war oder nicht, ist ihm oder auch dem Verband überlassen. Es gibt keinen Zusammenhang zu meinem Thema, ich glaube das sind zwei verschiedene Dinge.»

Swiss Sport Integrity muss schweigen Box aufklappen Box zuklappen Wie sieht Swiss Sport Integrity (SSI) Fischers Ethik-Verstoss? Direktor Ernst König erklärt: «Im Bereich der Ethik-Verstösse werden wir nicht von Amtes wegen aktiv, auch wenn wir den Fall medial verfolgen. Wir sind in der passiven Rolle und reagieren erst, wenn eine Beschwerde eintrifft.» Darüber, ob eine Beschwerde bereits eingetroffen sei, dürfe König nicht informieren. Zudem gelte es zu prüfen, ob die SSI überhaupt zuständig wäre. Ihre Ethikstelle wurde erst nach Fischers Zertifikat-Schwindel gegründet. Welche Sanktionsmöglichkeiten hätte die SSI überhaupt? König erläutert: «Das reicht von finanziellen Konsequenzen bis hin zu Sperren.»

Die Leute fragten mich, was eigentlich genau los sei.

Auf die Kritiker angesprochen, die einen Zusammenhang sehen, sagt Bichsel: «Was (mit mir) passiert ist, ist nicht nur in der Schweiz sehr gross, auch in der NHL gab es viele Gespräche darüber – auch mit meinen Teamkollegen. Die Leute fragten mich, was eigentlich genau los sei. Es ist auch für mich persönlich eine sehr grosse Sache und immer noch sehr schmerzhaft, im eigenen Land das Schweizer Dress nicht tragen zu können. Wegen dem finde ich immer noch, dass es nicht fair ist, diese Dinge zu verbinden. Aber ja, natürlich ist es eine sehr erschreckende Nachricht.»

Bichsel freut sich darauf, ab der nächsten Saison wieder für die Schweiz auflaufen zu dürfen. Gespräche mit Fischers Nachfolger Jan Cadieux hat er bislang nicht geführt. Sein Fokus liegt bei den Dallas Stars, die in der Qualifikation überzeugten, nachdem sie in den vorangegangenen drei Jahren jeweils im Final der Western Conference gescheitert waren.