Die ambitionierten Berner befinden sich in einer Krise. Ein Däne mit 20 Jahren Coaching-Erfahrung soll helfen.

Die Hauptanforderung an den neuen SCB-Headcoach Heinz Ehlers ist klar: «Wir wollen sicherlich die Playoffs erreichen», sagt Sportdirektor Martin Plüss.

Daneben muss der Däne nach Plüss' Worten aber weitere Ziele erreichen: «Er soll die Mannschaft abholen und weiterentwickeln. Zudem gilt es, eine Spielweise zu finden, die ‹SCB-Hockey› mit einem Stil kombiniert, die der Mannschaft angepasst ist.»

Der aktuelle Tabellen-12. sei «in gewissen Momenten sehr verkrampft» aufgetreten, gibt der 48-Jährige zu. Nun seien sowohl das Team als auch der Staff gefordert, damit eine «Leichtigkeit» generiert werden und das Potenzial ausgeschöpft werden könne.

Ehlers' Qualitäten

Ehlers entspricht laut Plüss in mehreren Bereichen dem aktuellen Anforderungsprofil:

«Erfahrung und Ausstrahlung»: Ehlers ist seit 20 Jahren als Coach tätig, 15 Jahre davon amtete er in der Schweiz. Er habe aus den Teams jeweils «viel herausgeholt».

Umgang mit «schwierigen Momenten»: «Man muss wissen, an welchen Schräubchen man drehen muss.»

Teamgeist: «Heinz Ehlers arbeitet gerne im Team. Das ist für die Assistenzcoaches eine gute Konstellation. Sie können sich stark einbringen.» Der SCB verpflichtete dazu den einstigen Freiburg-Assistenten Pavel Rosa. Interimscoach Patrick Schöb tritt ins 2. Glied zurück.

Kein Entscheid gegen Schöb

Dass Schöb, der den SCB nach der Entlassung von Jussi Tappola während zwei Spielen gecoacht hat, nicht Chef bis zum Saisonende bleibt, sei keine Entscheidung gegen ihn, versichert Plüss: «Er hat einen richtig guten Job gemacht. Die Spiele unter ihm sahen schon anders aus. Aber es ist wichtig, dass man einen jungen Trainer langsam aufbaut.»

Der 38-Jährige sei ein «Zukunftsmann», findet Plüss. Die Organisation habe die Verantwortung dafür, «die Sache nicht vorwegzunehmen». Unter Ehlers werde er aber weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen, verspricht der Sportdirektor.