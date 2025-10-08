Knall in der Leventina: Bei Ambri-Piotta legen Trainer Luca Cereda, Sportchef Paolo Duca und Präsident Filippo Lombardi ihre Ämter nieder.

Cereda und Duca waren seit 2017 am Werk, Lombardi sogar seit 2009.

Nach Jussi Tapola (SCB) und Yorick Treille (Servette) ist es bereits der dritte Trainerwechsel in der National League binnen einer Woche.

Es war ein Geheimtreffen mit Folgen: Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, hatte sich Ambri-Präsident Filippo Lombardi in den letzten Tagen heimlich mit Christian Dubé getroffen. Dabei dürfte es darum gegangen sein, eine Nachfolge-Lösung für Trainer Luca Cereda und/oder Sportchef Paolo Duca auszuloten. Schliesslich steckt Ambri in einer sportlichen Krise, in 12 Saisonspielen gelangen nur 2 Siege.

Ceredas Assistenten übernehmen interimistisch

Nach dem Bekanntwerden des Geheimtreffens wurden nun die Konsequenzen gezogen. Aufgrund des zerrütteten Vertrauensverhältnisses legten Cereda und Duca nach 8 Jahren Tätigkeit ihre Ämter nieder. Die beiden Jugendfreunde waren zuvor schon als Spieler für Ambri im Einsatz gestanden. An der Bande übernehmen mit René Matte und Eric Landry interimistisch die zwei bisherigen Assistenztrainer von Cereda.

Legende: Verlässt seinen Herzensklub Luca Cereda. Marusca Rezzonico / freshfocus

Lombardi räumte seinen Fehler an einer Medienkonferenz am Mittwoch ein, entschuldigte sich bei den ebenfalls anwesenden Duca und Cereda und legte ebenfalls sein Amt nieder. Seine Nachfolge ist noch offen.

Offensichtliche Uneinigkeit

Während der Medienkonferenz kam es zwischen Lombardi, Duca und Cereda zu teils heftigen Diskussionen, bei welchen die Uneinigkeit der drei Führungspersonen des Tessiner Klubs offensichtlich wurde.