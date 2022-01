Derzeit befinden sich 5 Teams in Quarantäne, trotzdem wird die Meisterschaft in der National League nicht unterbrochen.

Legende: Es geht weiter Das Eishockey in den Schweizer Stadien macht keine Pause. Keystone

Die Klubs der National League haben in einer Video-Konferenz am Donnerstag die Corona-Entwicklungen diskutiert und sind zum Schluss gekommen, die Meisterschaft fortzuführen. Ein Unterbruch stehe aufgrund des bereits eng getakteten Spielplans sowie der Olympia-Pause aktuell nicht zur Diskussion, teilte die Liga in einem Communiqué mit. Sie würde weder aus sportlicher noch aus wirtschaftlicher Sicht Sinn machen.



Aktuell befinden sich nicht weniger als 5 Mannschaften in Quarantäne: Davos, Zug, Lugano, Lausanne und neu auch Ajoie. Mit den Rapperswil-Jona Lakers hat noch ein 6. Team den regulären Trainingsbetrieb vorläufig eingestellt. Dazu kommen 3 Schiedsrichter, die sich in Isolation befinden.

Tabelle nach Punktequotient gilt wieder

Zuletzt mussten mehrere Partien verschoben werden, weitere Verschiebungen sind zu erwarten. Trotzdem halten Klubs und Ligaführung an der Strategie fest, den Meisterschaftsbetrieb fortzuführen. Mögliche Ersatztermine werden aktuell eruiert. Zwecks Belastungssteuerung der Spieler wurde die minimale Grösse eines Teams zum Bestreiten einer Partie per sofort von 12+1 auf 15+1 angehoben.



Da der Spielplan in dieser Saison aufgrund der Olympiapause wenig Spielraum zulässt und die Gefahr besteht, nicht alle Spiele nachholen zu können, wird die Tabelle ab sofort nach dem Prinzip «Points per games played» (Punktequotient) geführt. Dasselbe galt bereits in der vergangenen Saison.

Die NL ist bestrebt, möglichst viele Spiele der Regular Season zu spielen und wenn möglich sämtliche Playoff-Serien im Best-of-7-Modus zu bestreiten (Pre-Playoffs im Best-of-3-Modus).



Audio Kein Unterbruch in der National League 00:16 min abspielen. Laufzeit 00:16 Minuten.