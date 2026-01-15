Es geht nicht mehr lange und dann steht Olympia vor der Tür. Höchste Zeit also, sich in einen Flow zu spielen.

Am 12. Februar gilt es für das Schweizer Eishockey-Nationalteam ernst. Dann trifft die Equipe von Headcoach Patrick Fischer an den Olympischen Winterspielen in Mailand auf Frankreich, den nominell schwächsten Gruppengegner. Einen Tag später wartet das mit NHL-Stars gespickte Kanada, ehe es am 15. Februar zum Vorrundenabschluss gegen Tschechien geht.

Wie an den vergangenen Weltmeisterschaften wird auch an Olympia vieles von der Verfassung der NHL-Akteure abhängen. Befinden sich Roman Josi, Nico Hischier & Co. im Flow, dann ist einiges möglich – selbst gegen die vermeintlich übermächtigen Kanadier. Der Blick auf die aktuelle Form einiger NHL-Schweizer stimmt zuversichtlich.

Fast wieder der «Alte»

Josi traf erstmals seit seinen längeren Verletzungspausen (Gehirnerschütterung und Oberkörperverletzung) 2 Mal in Folge. Der Nashville-Captain erinnert zunehmend an den dominanten Josi aus vergangenen Jahren.

Legende: Überstrahlte im Heimspiel gegen Edmonton alle Nashville-Captain Roman Josi. John Russell/NHLI via Getty Images

Am Montag beim 3:2-Sieg gegen Washington war er an allen Treffern beteiligt, das 3:1 erzielte er selbst. In der Nacht auf Mittwoch glich Josi zu Hause gegen Edmonton zum 3:3 aus (34.), in der Verlängerung markierte er den Siegtreffer aus spitzem Winkel (64.). Damit stahl der 35-Jährige den Superstars auf der Gegenseite, Leon Draisaitl und Connor McDavid, ordentlich die Show. Den Kanadier McDavid wird er in Mailand erneut sehen.

Hischier läufts, Meier weniger

Einen wichtigen Doppelpack schnürte in der Nacht auf Donnerstag auch Hischier. Der Captain der New Jersey Devils traf zur 2:1-Führung (24.) und zum goldenen 3:2 in der Verlängerung (64.). Für den 27-jährigen Walliser waren es die Saisontore 14 und 15, er steht aktuell bei 37 Skorerpunkten – Bestwert bei den «Devils».

Etwas mehr Mühe bekundet derzeit sein Teamkollege (jedoch nicht Linienpartner) Timo Meier. Nach starken Auftritten im letzten November hat der 28-jährige Powerflügel in den letzten 13 Spielen nur noch 1 Mal getroffen. In den letzten 6 Partien blieb er – trotz jeweils mehr als 16 Minuten Eiszeit – gar ohne Skorerpunkt.

Moser die Nr. 3 der NHL

Stets wichtig für die Schweizer Nati ist auch ein Kevin Fiala in Bestform. Der 29-jährige Flügelstürmer aus St. Gallen liefert in dieser Saison für die Los Angeles Kings wieder konstant ab. In der Nacht auf Mittwoch konnte er sich seinen 17. Saisontreffer notieren lassen. Fiala ist der beste Torschütze und der zweitbeste Punktesammler (33) seines Teams.

Richtig stark präsentiert sich auch Verteidiger Janis Moser. Der 25-Jährige traf in der Nacht auf Dienstag für die Tampa Bay Lightning zum 5. Mal in dieser Spielzeit. Mit diesem 15. Skorerpunkt hat der Bieler nun einen mehr als in der letzten, ersten Saison mit Tampa. Aber noch wichtiger: Moser weist mit +37 die klar beste Plus-Minus-Bilanz seines Klubs auf. Mit diesem Wert ist er aktuell die Nummer 3 in der besten Liga der Welt.

