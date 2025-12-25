Vorwiegend junge Wilde aus Nordamerika bilden die College-Equipe und läuten in Davos unter dem Label «U.S. Collegiate Selects» ein neues Zeitalter ein.

Legende: Er erzielt seine Tore für die Penn State Und auch für die Auswahl in Davos? Stürmer Charlie Cerrato. IMAGO / Imagn Images

In der mehr als 100-jährigen Geschichte des Spengler Cups ist so etwas noch nie dagewesen: Eine Auswahl an besten Spielern der bedeutendsten College-Meisterschaft der USA (NCAA). Folglich als grosse Unbekannte gelangen die U.S. Collegiate Selects heuer zur Turnierpremiere.

Sie stehen also für frischen Wind im Landwassertal – aber ebenso gleichermassen für eine Wundertüte wie für ein gewisses Risiko seitens des Veranstalters. Denn es bleibt abzuwarten, ob die Studenten-Equipe nicht nur für Spektakel sorgen wird, sondern effektiv konkurrenzfähig ist.

An Talent mangelt es nicht

Spieler mit Namen, die international schon Bekanntheit erlangt haben, werden im Kader fehlen. Gleichwohl dürfte die Auswahl zumindest in perspektivischer Hinsicht Gewicht haben. Denn College-Eishockey ist in den USA so stark und wichtig wie noch nie.

Zu Beginn der Saison 2025/26 befanden sich in den Kaderlisten der 32 NHL-Organisationen 248 an Colleges ausgebildete Akteure. Und im Roster der U.S. Collegiate Selects für den Spengler Cup ist die Hälfte der inzwischen 21 bis 23 Jahre alten Spieler von NHL-Klubs gedraftet – allerdings niemand in der 1. Runde und auch nur 3 davon in der 2. Runde. Heruntergebrochen auf die Herkunft handelt es sich um:

17 Amerikaner

6 Kanadier

1 Slowake

1 Lette

In der Gruppenphase wartet auf die College-Auswahl gleich zum Auftakt ein Brocken: am Abend des Stephanstags nämlich kein geringerer Gegner als das Team Canada, den Davoser Co-Rekordchampion. Und das Pendant, ein HC Davos in Hochform, wird im Pool Cattini mit Bestimmtheit ein ebenso happiger Herausforderer.

Hinweis: Alle Spiele sind live auf SRF zwei zu sehen – mit Ausnahme des 1. Viertelfinals, der am 29.12. auf SRF info übertragen wird. Sie können auch mittels Stream und Ticker in der Sport App sowie auf der Webseite srf.ch/sport dabei sein.

Die beiden Gruppen