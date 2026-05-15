Diesmal soll es endlich klappen: Aarau kann mit einem Sieg gegen Yverdon den Aufstieg in die Super League klarmachen.

79 Punkte, wie sie Aarau momentan aufweist, reichen in der Challenge League normalerweise für den direkten Aufstieg. Weil sich aber auch Vaduz (78) deutlich von der Konkurrenz abhob, geht es in der letzten Runde am Freitag immer noch um viel.

Dank des Last-Minute-Sieges im Direktduell am Montag ist der FCA in der Pole Position. Holt man zuhause gegen den Dritten Yverdon mehr Punkte als Vaduz in Wil, ist die Rückkehr ins Oberhaus nach 11 Jahren Tatsache.

Zieht Aarau diesmal durch?

Die Ausgangslage erinnert an jene in der Saison 2021/22. Aarau sicherte sich am zweitletzten Spieltag die Tabellenführung, verpasste mit einer Niederlage am letzten Spieltag den Aufstieg aber trotzdem. Mehr noch: Neben Winterthur zog auch noch Schaffhausen vorbei und schnappte den Aargauern den Barrageplatz weg. Immerhin dieses Szenario droht in dieser Spielzeit nicht.

Legende: Verabschiedet er sich als Aufsteiger? Olivier Jäckle (links) ist in den letzten 14 Jahren zu «Mister Aarau» geworden. Freshfocus/Philipp Kresnik

Vaduz-Trainer Marc Schneider hat noch nicht aufgegeben. «Es ist immer noch alles möglich. Aarau muss erst gewinnen, genau wie wir auch.» Es gehe darum, am Freitag nochmals alles zu probieren. Wenn es reiche, dann reiche es. «Und sonst gehen wir in die Barrage.» Gegner in dieser sind die Grasshoppers.

Jäckles letzter Tanz?

In Aarau bereitet man sich trotz der traumatisierenden Erlebnisse in der Vergangenheit (unvergessen ist auch der Nicht-Aufstieg 2019, als in der Barrage eine 4:0-Hinspiel-Führung gegen Xamax nicht reichte) auf eine grosse Party vor. Eine Freinacht ist vom Stadtrat bewilligt.

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Eine besonders schöne Geschichte wäre der Aufstieg für Captain Olivier Jäckle. Der 33-jährige Mittelfeldmann, der nicht mehr zum Stamm gehört, beendet nach 14 Profi-Saisons seine Karriere. Jäckle hielt dem Klub immer die Treue und hofft, dass das womöglich 409. Spiel für den FCA das letzte sein wird – auf zwei weitere in der Barrage kann er gut verzichten.

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