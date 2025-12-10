Nach nur einem Sieg in 5 Ligaspielen steht Xabi Alonso bei Real Madrid unter Druck. Gegen Manchester City wird das Champions-League-Duell zur Bewährungsprobe.

Legende: Wirkt bei Real zunehmend alleine Xabi Alonso. IMAGO Images/SOPA Images

Der Druck auf Trainer Xabi Alonso wird bei Real Madrid immer grösser. Das Champions-League-Duell am Mittwoch mit Englands Top-Team Manchester City sei schon die letzte Chance für den 44-Jährigen, berichtete die Zeitung El Mundo.

Die Verantwortlichen des Weltclubs hätten nach der blamablen Niederlage im heimischen Estadio Bernabeu gegen Celta Vigo (0:2) beraten und seien zu diesem Schluss gekommen. Ähnlich berichtete auch die Marca. Die Mannschaft müsse sich gegen City anders präsentieren.

Krach mit Vinicius

Die Königlichen haben in der Liga nur eines der letzten 5 Spiele gewonnen und weiter an Boden auf den Erzrivalen Barcelona verloren. Alonso, der erst im Sommer aus der Bundesliga in die spanische Hauptstadt wechselte, soll mit Teilen seines Star-Ensembles, darunter Offensivmann Vinicius Junior, zerstritten sein.

Real bangt um Mbappé-Einsatz Box aufklappen Box zuklappen Real Madrid bangt vor dem Champions-League-Kracher gegen Manchester City um einen Einsatz von Starstürmer Kylian Mbappé. Der Franzose hatte sich im Ligaspiel gegen Celta Vigo (0:2) den Ringfinger gebrochen und fehlte am Dienstag im Abschlusstraining für die Partie gegen City.

Auch über mögliche Nachfolger sollen die Bosse schon gesprochen haben: Dabei stünden der frühere Real-Erfolgscoach Zinédine Zidane und Jürgen Klopp ganz oben auf der Liste.