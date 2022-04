Die mit einem Vorsprung gesegneten Topteams überzeugten diese Woche in den Rückspielen der Champions League nicht. Ihre Coaches beeindrucken trotzdem.

Legende: Hatte mit seinen Spielern einiges zu bereden ManCity-Trainer Pep Guardiola. Imago/PA Images

Bis auf eine Ausnahme haben sich die diesjährigen Champions-League-Halbfinalisten in den vergangenen Tagen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Sowohl Manchester City als auch Liverpool und Real Madrid erreichten die nächste Runde nur mit Zittern. Dafür stehen umso mehr die Coaches im Fokus.

Guardiola mit Rekordmarke

ManCity reichte am Donnerstag ein harziges 0:0 (1:0 im Hinspiel) auswärts gegen Atletico Madrid, insbesondere in der 2. Halbzeit liess der amtierende Vize-Champion aber Intensität, Torchancen und Klasse vermissen. Das weiss auch Trainer Pep Guardiola: «Es war so, als hätten wir vergessen, wie man spielt. Nach der Pause hätten wir auch locker ausscheiden können.»

Am Ende darf das dem Spanier egal sein. Seine Spieler brillierten zwar nicht, dafür kann der 51-Jährige einen bemerkenswerten Rekord sein Eigen nennen: Guardiola ist der erste Trainer, der zum 9. Mal im Halbfinal der «Königsklasse» steht (viermal mit Barcelona, dreimal mit Bayern, zweimal mit ManCity).

Schliessen 00:46 Video Guardiola: «Wenn wir so spielen wie nach der Pause, haben wir keine Chance» (span.) Aus Sport-Clip vom 14.04.2022. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden. 08:05 Video Nullnummer bringt Manchester City in den Halbfinal Aus Sport-Clip vom 13.04.2022. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 5 Sekunden.

Zieht Klopp seine Serie weiter?

Ähnlich sieht es beim Coach des zweiten englischen Halbfinalisten aus: Auch Liverpool bangte beim 3:3 gegen Benfica Lissabon (3:1 im Hinspiel), auch Coach Jürgen Klopp erreichte einen Rekord – allerdings nur einen deutschen.

Der «Reds»-Trainer schaffte es zum 4. Mal in einen CL-Halbfinal, keinem Deutschen gelang das bislang öfter (Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld ebenfalls vier). Was Klopp Guardiola voraus hat: Bis jetzt qualifizierte er sich danach jedes Mal auch für den Final.

Schliessen 01:22 Video Klopp: «Gegen uns sollte es nicht so einfach sein» (engl.) Aus Sport-Clip vom 14.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 08:14 Video Liverpool schaltet Benfica dank einem 3:3 aus Aus Sport-Clip vom 13.04.2022. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 14 Sekunden.

Ancelotti, der Erfinder der Konstanz

Auch Real Madrid liess gegen Titelverteidiger Chelsea (3:1 im Hinspiel) noch einmal mächtig Spannung aufkommen, in der Nachspielzeit sicherte Karim Benzema dank dem 2:3 doch noch den Halbfinal-Einzug. Die Fans dankten für die spannende Partie, weniger Freude dürfte Real-Trainer Carlo Ancelotti gehabt haben.

Der 62-Jährige ist der älteste Coach der 8 Viertelfinalisten und steht nun schon im 4. Jahrzehnt in Folge (!) in einem CL-Halbfinal. Seit den 1990er-Jahren schaffte er es immer wieder an die europäische Spitze, mit einem 4. Rekord-Sieg könnte er sich unsterblich machen.

08:58 Video Wieder Benzema: Real Madrid wirft Chelsea raus Aus Champions League – Highlights vom 12.04.2022. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 58 Sekunden.

Emery – der Europacup-Mann

Wahrhaftig beeindrucken konnte in den Viertelfinals eigentlich nur eine Mannschaft: Villarreal. Die Spanier warfen als Aussenseiter die grossen Bayern aus dem Wettbewerb. Das ist kein Zufall. Trainer Unai Emery führte einst Sevilla zum Hattrick in der Europa League (2014-16), im vergangenen Sommer gewann der Trainer den Wettbewerb auch mit Villarreal.

Eine Stufe höher heisst der nächste Favorit auf der «Eliminierungsliste» nun Liverpool. Klopp ist gewarnt: «Unai Emery ist so ein bisschen der König der Pokalwettbewerbe.»