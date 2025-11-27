In der Europa League kassiert Midtjylland mit Kevin Mbabu im 5. Spiel die 1. Niederlage.

Johan Manzambis Freiburg verpasst zwar den Sieg, bleibt aber erneut ungeschlagen.

Für die Schweizer Klubs ist es ein enttäuschender Europacup-Abend: YB unterliegt Aston Villa, der FC Basel verliert in Genk und Lausanne hat gegen Lech Posen das Nachsehen.

AS Roma – Midtjylland 2:1

Zum ersten Mal in der laufenden Europa-League-Kampagne gab es für Midtjylland nichts zu holen. Mit Kevin Mbabu in der Startelf unterlagen die Dänen bei der AS Roma knapp. Schon nach etwas mehr als 6 Minuten hatte Neil El Aynaoui den Bann mit einem schönen Volley aus der Drehung gebrochen. Für den 24-jährigen Marokkaner war es der Premierentreffer im Trikot der «Giallorossi». 3 Minuten nach Stephan El Shaarawys 2:0 gelang Midtjyllands Paulinho der späte Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es nicht mehr.

Viktoria Pilsen – SC Freiburg 0:0

Beinahe hätte Nationalspieler Johan Manzambi, der in der 69. Minute eingewechselt worden war, wieder getroffen. 5 Tage nach seinem Tor gegen die Bayern (2:6) scheiterte der 20-Jährige mit seinem Versuch aber am glänzend reagierenden Pilsen-Goalie Florian Wiegele (74.). Bis zum Schluss wollten keine (regulären) Tore mehr fallen. Die vermeintliche Führung des Heimteams in der 38. Minute wurde wegen eines Handspiels aberkannt. Freiburg und Pilsen bleiben auch im 5. Spiel ohne Niederlage.

Maccabi Tel Aviv – Lyon 0:6

Lyon hatte zuletzt fünf Spiele in Folge nicht gewinnen können – zweifellos hat sich da eine gehörige Portion Frust angestaut. Ganz zum Leidwesen von Maccabi Tel Aviv. Der Ligue-1-Vertreter demontierte die Israelis auswärts gleich mit 6:0. Schon in der 4. Minute lagen die Gäste dank eines Treffers von Abner Vinicius in Führung. In der Folge avancierte Corentin Tolisso mit einem Hattrick (25./51./53.) zum Matchwinner. Die Ostfranzosen erobern damit die Tabellenspitze zurück.

Weitere Europa-League-Partien:

Feyenoord – Celtic 1:3: Feyenoord mit Jordan Lotomba in der Startformation kommt nicht vom Fleck. Das Team von Robin van Persie verlor gegen Celtic trotz früher Führung letztlich klar. Die Schotten drehten die Partie noch vor der Pause. Das 1:3 war die 4. Niederlage im 5. Spiel. Lotomba wurde in der 80. Minute durch van Persies Sohn Shaqueel, der sein Debüt feierte, ersetzt.

Feyenoord mit Jordan Lotomba in der Startformation kommt nicht vom Fleck. Das Team von Robin van Persie verlor gegen Celtic trotz früher Führung letztlich klar. Die Schotten drehten die Partie noch vor der Pause. Das 1:3 war die 4. Niederlage im 5. Spiel. Lotomba wurde in der 80. Minute durch van Persies Sohn Shaqueel, der sein Debüt feierte, ersetzt. Go Ahead Eagles – Stuttgart 0:4: Die Stuttgarter feierten auswärts im niederländischen Deventer einen ungefährdeten Sieg. Jamie Leweling netzte im ersten Durchgang doppelt ein (20./35.), Bilal El Khannous (59.) und Badredine Bouanani (93.) erhöhten das Skore noch. Natispieler Luca Jaquez wurde in der 69. Minute eingewechselt.

Die Stuttgarter feierten auswärts im niederländischen Deventer einen ungefährdeten Sieg. Jamie Leweling netzte im ersten Durchgang doppelt ein (20./35.), Bilal El Khannous (59.) und Badredine Bouanani (93.) erhöhten das Skore noch. Natispieler Luca Jaquez wurde in der 69. Minute eingewechselt. Nottingham Forest – Malmö FF 3:0: Ebenfalls vorerst auf der Bank Platz nehmen musste Nottinghams Dan Ndoye. Von dort aus sah er, wie seine Teamkollegen den schwedischen Doublesieger absolut im Griff hatten. Ryan Yates (27.), Arnaud Kalimuendo (44.) und Nikola Milenkovic (59.) sorgten für die Tore, ehe Ndoye ab der 66. Minute auch noch eingreifen durfte.

Übersicht