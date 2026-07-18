Die letzte Partie des Turniers ist zugleich die wichtigste. Vor dem WM-Final ist vor allem eines klar: Einen klaren Favoriten gibt's nicht.

Legende: Für das Team da Lionel Messi und der emotional berührte Lautaro Martinez. Reuters/Action Images

Der amtierende Weltmeister und Copa-America-Sieger Argentinien trifft im WM-Final am Sonntagabend auf den amtierenden Europameister Spanien. Die Nummer 1 der Weltrangliste gegen die Nummer 2. Und natürlich ist es auch das Duell zwischen Lionel Messi und Lamine Yamal – aber nicht nur.

Spaniens Spielmacher Rodri warnte vor dem WM-Final nämlich genau davor, Argentinien auf Messi zu reduzieren. «Für mich ist er der beste Spieler aller Zeiten. Er hat seine Nationalmannschaft angeführt, aber Argentinien ist viel mehr als nur Messi», sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City.

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Selbstvertrauen ist gross

Das Selbstvertrauen der Spanier ist riesig. Vor allem der imponierende Auftritt im Halbfinal gegen Frankreich gibt Rückenwind. «Unser Ziel war es, genau da zu stehen, wo wir jetzt sind», sagte Rodri am Freitagabend bei einer Medienkonferenz in Manhattan vor Hunderten Journalisten: «Wir wollten die Weltmeisterschaft gewinnen, und wir wissen, dass wir es können. Wir haben gezeigt, dass wir grosse Rivalen schlagen können, und jetzt stehen wir vor dem bisher härtesten Gegner. Es wird der perfekte Test sein, um zu sehen, ob wir den WM-Pokal wirklich holen können. Wir müssen mehr Siegeswillen als Angst vor einer Niederlage haben.»

Gerade der Siegeswille ist auch ein gutes Stichwort, wenn man an die Argentinier denkt. In der K.o.-Phase hat in jedem Spiel das Out gedroht. Doch ob in den Verlängerungen gegen Kap Verde und die Schweiz oder den Schlussphasen gegen Ägypten und England, immer setzten sich die Argentinier doch noch durch.

Fans treiben Argentinien an

Getrieben werde der Titelverteidiger vor allem von den Fans aus der Heimat, erklärte Trainer Lionel Scaloni. «Du siehst die Leute, wie sie feiern, wie wir sie glücklich machen. Das berührt dich.» Sogar die Rivaliäten aus dem Klub-Fussball werden beiseitegelegt: «Die Fans von den Boca Juniors und River Plate umarmen sich und feiern zusammen – wie kann dich das nicht bewegen?»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien in New York live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Ab 19:00 Uhr stimmen wir Sie auf das grosse Endspiel ein. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Die Partie kommentiert Sascha Ruefer. Im Studio diskutiert Moderator Rainer Maria Salzgeber mit den Gästen Fabian Frei, Peter Zeidler und Mladen Petric.

Das argentinische Team sei in guter Form, bestätigte Scaloni. Doch er bremste auch etwas die Erwartungen: «Wir haben nicht viel Zeit zum trainieren. Wir sind spät hier angekommen und werden nun beschäftigt sein.» Weil die Südamerikaner den zweiten Halbfinal ausgetragen hatten, hatten die Spanier einen Tag mehr Pause.

Die voraussichtlichen Aufstellungen: Box aufklappen Box zuklappen Spanien: 23 Simon – 12 Porro, 22 Cubarsi, 14 Laporte, 24 Cucurella – 16 Rodri, 20 Pedri – 19 Yamal, 10 Olmo, 15 Baena – 21 Oyarzabal Argentinien: 23 E. Martinez – 26 Molina, 13 Romero, 6 Li. Martinez, 3 Tagliafico – 7 De Paul, 24 Fernandez, 5 Paredes, 20 Mac Allister – 10 Messi, 9 Alvarez

Spanien hinten sicher

Spanien wird auch im Final wieder auf seine starke Defensive vertrauen. Erst ein Gegentor hat das Team von Luis de la Fuente im gesamten Turnier erhalten. Argentinien hingegen musste sieben Gegentreffer hinnehmen, hat dafür aber auch sechs Tore mehr erzielt als die Spanier (19 gegenüber 13).

Nach vorne machten die Iberer oft nicht mehr als nötig und vertrauten dabei auf ihr starkes Kollektiv. Mikel Oyarzabal, Mikel Merino oder zuletzt Pedro Porro konnten sich schon mehrfach auszeichnen. Dazu kommt noch immer der Faktor Lamine Yamal.

De la Fuente bestätigte, dass der zuletzt angeschlagene 19-Jährige im Final wird mittun können. «Wir helfen Lamine am meisten, wenn wir ihn er selbst sein lassen», lautet der einfache spanische Plan.

Die Halbfinals

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