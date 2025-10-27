Das Duell der Schweiz mit Schottland in Dunfermline ist mehr als nur ein Testspiel, sagt Pia Sundhage.

Das Schweizer Frauen-Nationalteam peilt in Dunfermline den zweiten Sieg innert vier Tagen an. Nach dem 1:0-Erfolg in Luzern gegen Kanada gehen die Schweizerinnen mit einer gehörigen Prise Selbstvertrauen ins Duell mit Schottland, der Weltnummer 25.

Passend zum Thema Bleibt sie Nati-Trainerin? Das grosse Fragezeichen hinter Pia Sundhages Zukunft

«Der Sieg hat sehr gut getan», blickt Verteidigerin Nadine Riesen zurück. «Wir haben Siegeswille gezeigt, gegen Schottland wollen wir das genau gleich umsetzen.» Das Ziel ist klar: «Wir wollen gewinnen und dabei ein paar Tore schiessen.»

Aus dem Kanada-Spiel lernen

Trainerin Pia Sundhage, deren Vertrag Ende Jahr ausläuft, erwartet ein kampfbetontes Spiel. «Es wird hart. Es wird viele Zweikämpfe geben, auch Luftzweikämpfe. Es wird spannend sein, zu sehen, was im Strafraum passiert.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Testspiel der Schweizer Nati gegen Schottland am Dienstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

Doch nicht nur das – Sundhage möchte ein Manko aus dem Spiel gegen Kanada ausmerzen. «Den Spielaufbau. Da waren wir in Luzern etwas naiv, etwas zu langsam. Wenn du auf ein Team mit körperbetontem Spiel triffst, kannst du diesen Zweikämpfen mit Geschwindigkeit entgegenhalten. Das wollen wir versuchen.»

Ein Selbstläufer wird die Begegnung mit Schottland bei kühlen Temperaturen und mit möglichen Schauern also nicht. Auch, weil für Sundhage «jedes Spiel eine Bedeutung hat», auch wenn es «nur» Freundschaftsspiele sind. «Man vertritt ein Land. Das ist wichtig.»

Frauen-Nati