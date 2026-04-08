Die Nati-Spielerinnen zeigen im öffentlichen Training neben dem Letzigrund ihr Können. Es stehen wichtige Partien an.

Mit 2 Siegen aus den ersten 2 Spielen ist die Frauen-Nati Anfang März optimal in die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien gestartet. Das 2:0 gegen Nordirland und das 4:1 auf Malta waren auch die ersten beiden Pflichtspiele unter der Leitung von Rafel Navarro, der die Nati nach der Heim-EURO übernommen hatte.

Zum ersten Mal seit dem Highlight im letzten Sommer waren die Nati-Spielerinnen um Géraldine Reuteler und Captain Lia Wälti am Mittwochabend in Zürich nun hautnah beim Trainieren zu beobachten. Zahlreiche Fans liessen sich das bei sommerlichen äusseren Bedingungen nicht entgehen. Erstmals neu mit dabei war auch die 19-jährige Verteidigerin Amina Muratovic von Cupsieger Servette Chênois.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Nahmen sich viel Zeit für Selfies mit den Fans. Sydney Schertenleib & Co. Bildquelle: Freshfocus/Nico Ilic. 1 / 3 Legende: Nahmen sich viel Zeit für Selfies mit den Fans Sydney Schertenleib & Co. Freshfocus/Nico Ilic

Bild 2 von 3. Sehr gut besucht. Der Trainingsplatz neben dem Letzigrund am Mittwochabend. Bildquelle: Freshfocus/Nico Ilic. 2 / 3 Legende: Sehr gut besucht Der Trainingsplatz neben dem Letzigrund am Mittwochabend. Freshfocus/Nico Ilic

Bild 3 von 3. Beobachteten das Training genau. Nati-Trainer Rafel Navarro (links) und Assistenztrainer Ignacio Villamia Mora. Bildquelle: Freshfocus/Nico Ilic. 3 / 3 Legende: Beobachteten das Training genau Nati-Trainer Rafel Navarro (links) und Assistenztrainer Ignacio Villamia Mora. Freshfocus/Nico Ilic Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Jubiläumsspiel im Letzigrund

Das öffentliche Training neben dem Letzigrund markiert den Auftakt in eine Nati-Pause mit 2 wegweisenden WM-Quali-Partien. 2 Mal innert 4 Tagen duellieren sich die Schweizerinnen mit der Türkei. Zuerst am Dienstag, 14. April, in Zürich und dann am Samstag, 18. April, in der nördlichen Hafenstadt Sinop am Schwarzen Meer. Wie die Nati haben auch die Türkinnen die Spiele gegen Malta (3:0) und Nordirland (1:0) für sich entschieden.

Navarro und sein Team peilen den Gruppensieg an. Mit 2 Erfolgen gegen die Türkei – so wie 2024 in der EM-Quali, die die Schweiz trotz fixem Startplatz bestritten hatte – wäre dieser in der Tasche. Als Gruppenerste würde die Schweiz in der 1. Runde der WM-Quali-Playoffs gegen einen Zweit- oder Drittplatzierten der Liga B antreten; gleichzeitig wäre der Aufstieg in die Liga A der Nations League fix. Danach müsste man noch eine 2. Runde überstehen.

Zuerst steht nun aber das Jubiläumsspiel am Dienstag an. Das Frauen-Nationalteam wird in Zürich sein 400. Länderspiel absolvieren – es wird auch der erste Auftritt im Letzigrund seit über einem Jahr. Dafür wollen sich die Schweizerinnen optimal vorbereiten. Von Donnerstag bis Sonntag wird im Sportzentrum Heerenschürli trainiert, am Montag folgt das Abschlusstraining im Letzigrund.

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