Legende: Der Weg an die WM ist weit Kapitänin Lia Wälti. Keystone/PHILIPP SCHMIDLI

Die Gegnerinnen der Schweizer Frauen-Nati im Rahmen der WM-Quali heissen in der Gruppe B2 Nordirland, Türkei und Malta.

Die Schweiz ist in ihrer Vierergruppe die klare Favoritin.

Die Gruppenphase startet Ende Februar 2026 und dauert bis Anfang Juni – die WM findet im Sommer 2027 in Brasilien statt.

Am Dienstag ist in Nyon die Gruppenauslosung für die WM-Qualifikation 2027 der Frauen über die Bühne gegangen. Die Schweiz (Weltnummer 24) bekommt es in der Liga B in der Gruppe 2 mit Nordirland (44), der Türkei (58) und Malta (88) zu tun.

Ausgerechnet gegen Malta nicht makellos

Die Nati nimmt die Kampagne als klare Favoritin in Angriff. Gegen Nordirland, den härtesten Konkurrenten, spielte die Schweiz insgesamt 5 Mal und fuhr 5 Siege ein. Zuletzt traf man vor 10 Jahren in der EM-Quali zweimal aufeinander, die SFV-Auswahl siegte 5:0 und 8:1.

Gegen die Türkinnen wurden alle 4 Partien gewonnen, darunter ein 2:0 und ein 3:1 im Vorjahr. Ausgerechnet gegen den krassen Aussenseiter Malta ist die Schweizer Bilanz nicht makellos. Von den 4 Duellen konnten nur 2 Partien gewonnen werden. 2020 gab es auswärts ein 2:2, 2007 ebenfalls in der Fremde ein 0:0.

«Es ist sicherlich eine Gruppe, in der es unser Ziel ist, sie zu gewinnen», wird Kapitänin Lia Wälti in einer vom Schweizerischen Fussballverband versandten Mitteilung zitiert. «Die Nordirinnen werden unsere grössten Konkurrentinnen sein. Die Auswärtsspiele bei ihnen sind stets sehr schwierig. Sie geben immer alles, um ihr Land stolz zu machen.» Auch die Türkei sei nicht einfach zu schlagen, so die Spielerin von Juventus Turin und weiter: «Wir haben das klare Ziel, uns die beste Ausgangslage zu schaffen, um die WM zu erreichen und in die Liga A aufzusteigen.»

Langer Weg nach Brasilien

Nach ihrem Abstieg aus der A-Liga in der Nations League spielt die Schweiz in der WM-Quali «nur» in der Liga B, wo sie zwar zu den Topteams gehört, sich aber nicht auf direktem Weg für die Endrunde qualifizieren kann.

Der Weg an das Turnier in Brasilien wird für die Schweizerinnen steinig. Wenn sie ihre Gruppe mindestens auf dem 3. Rang beenden, müssen noch zwei Playoff-Runden mit jeweils Hin- und Rückspiel überstanden werden. Sollte dies der Schweiz gelingen, würde sie zum 4. Mal in Folge an eine Endrunde fahren. Vor dem Start der WM-Quali bestreitet die Nati Ende November/Anfang Dezember noch zwei Testspiele. Die Gegnerinnen sind noch nicht bekannt.