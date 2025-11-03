Am Dienstag wird bekannt, auf wen die Frauen-Nati in der Qualifikation für die Fussball-WM 2027 trifft.

Legende: Führt der Weg der Nati an die WM 2027? KEYSTONE/Andreas Becker

Mit viel Selbstvertrauen blicken die Spielerinnen der Frauen-Nati am Dienstag nach Nyon. Dort wird um 13:00 Uhr ausgelost, mit welchen Gegnerinnen man es in der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien zu tun bekommt.

Nach der Euphorie bei der Heim-EURO im Sommer und mit den beiden Siegen in Testpartien gegen Kanada (1:0) und Schottland (4:3) im Gepäck ist die Nati gefühlsmässig im Hoch. Doch der Weg an die WM 2027 – es wäre der 4. Grossanlass im Folge für die Equipe – als eines von 11 europäischen Teams hat es in sich.

Durch den Abstieg in der Nations League im Frühling 2025 bestreitet die Schweiz die WM-Qualifikation mit 52 Teams, die neu in 3 Stärkeklassen organisiert ist, bloss in der zweithöchsten Liga B. Klar ist deshalb schon jetzt, dass für eine Teilnahme in Brasilien zwei Playoff-Runden überstanden werden müssen, denn nur die vier Gruppensieger aus Liga A sind fix an der WM 2027 mit 32 Teams dabei.

Um sich für die Playoffs zu qualifizieren, muss es die Schweiz in ihrer Vierergruppe unter die besten 3 schaffen. Gelingt dies, sieht das (komplizierte) Szenario so aus:

1. Playoff-Runde (Hin- und Rückspiel): Die 4 Viertplatzierten der Liga A und die 4 erstplatzierten Mannschaften der Liga B spielen gegen die 4 zweit- und die 4 drittplatzierten Teams der Liga B. Die 4 zweit- und die 4 drittplatzierten Teams der Liga A bekommen es mit Teams aus Liga C zu tun. Die Begegnungen werden ausgelost. Die Gewinner der 1. Playoff-Runde qualifizieren sich für die 2. Runde der Playoffs.

2. Playoff-Runde (Hin- und Rückspiel): Danach werden die Paarungen wiederum durch Auslosung ermittelt. Weil die Nati nicht gesetzt ist, dürfte sie es mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Hochkaräter aus Liga A zu tun bekommen, der die Qualifikation als 2. oder 3. abgeschlossen hat.

Von den 8 Playoff-Siegern der 2. Runde sind die besten 7 Teams aus der WM-Quali-Gesamttabelle (Teams aus Liga A auf den Rängen 1-16, Liga B auf den Rängen 17-32 und Liga C auf den Rängen 33-52) an der WM 2027 dabei. Für den unglücklichen 8. Sieger der 2. Playoff-Runde gibt es über die inter-konföderativen Playoffs im Feburar 2027 einen letzten Strohhalm.

Wer die Schweiz in die Qualifikation führen wird, ist übrigens noch immer nicht bekannt. Der Vertrag von Trainerin Pia Sundhage läuft Ende Jahr aus, ihre Zukunft ist weiterhin offen.