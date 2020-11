Legende: Grosse Trauer Auch in Neapel wird Diego Maradona gedacht. imago images

Am Mittwoch stand die Sportwelt kurzzeitig still: Diego Maradona ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Ein Herzinfarkt hat das Leben eines der grössten Fussballstars aller Zeiten abrupt beendet. Dementsprechend gross ist das Echo in der internationalen Presse. Das sind die bewegendsten Schlagzeilen:

Ole (Argentinien): «Es lebe Diego. Seine Geschichte hört nie auf geschrieben zu werden. Wir wissen, dass Diego ein neues Spiel begonnen hat.»

La Nacion (Argentinien): «Warum beweint die Welt den Tod Diegos? Weil einer gestorben ist, der den auf der ganzen Welt beliebtesten Sport wie kein anderer betrieb und Menschen, egal welcher Nationalität, glücklich machte. Diego Maradona stirbt niemals.»

O Globo (Brasilien): «Ein Genie im Fussball, ein Leben jenseits des Spiels. Der Star war die perfekte Versinnbildlichung der komplexen menschlichen Existenz, eine unvergleichliche Persönlichkeit.»

Folha de Sao Paulo (Brasilien): «Held, Genie, Politiker, Popstar, Kranker und Fussballer: Diego Maradona brauchte nicht zu sterben, um ein Mythos zu werden.»

AS (Spanien): «Maradona ist tot. Die Welt ist gerührt. Eine Tragödie für Argentinien, wo Diego ein Massenidol war. Maradona, der für viele der beste Spieler aller Zeiten war, ist von uns gegangen. Die Leere, die er hinterlässt, ist nicht zu messen.»

Sport (Spanien): «Maradona ist verstorben! Heute weint sogar der Ball.»

El Mundo Deportivo (Spanien): «Ein filmreifes Leben. Die Welt steht unter Schock wegen des Ablebens Maradonas. Adios Maradona. Trotz aller Verfehlungen, die er möglicherweise gehabt hat, haben ihn viele bewundert und gemocht.»

Gazzetta dello Sport (Italien): «Der Fussball trauert um den Grössten aller Zeiten.»

Tuttosport (Italien): «Die Welt trauert um das Genie des Fussballs. Doch Maradona wird wie alle Legenden ewig leben.»

Corriere della Sera (Italien): «Ciao Diego, du bist der Fussball! Das letzte Dribbling ist ihm nicht gelungen: Ein Herzinfarkt hat den ‹Pibe de Oro› besiegt, der vor 25 Tagen 60 Jahre alt geworden ist.»

La Repubblica (Italien): «Wieviel Leben in einem Leben. Wie oft hatte sich Diego Maradona bereits verloren? Wenn man einmal Maradona gewesen ist, was kann man im Leben dann noch werden?»