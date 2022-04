Legende: Streng bewacht Topskorer Robert Lewandowski blieb für einmal ohne Tor – Bayern siegte trotzdem. Keystone/DPA/Friso Gentsch

Bayern München ist zu einem ungefährdeten 3:0-Pflichtsieg beim Vorletzten Arminia Bielefeld gekommen. Jacob Laursen unterlief ein frühes Eigentor (10.), Serge Gnabry per Direktabnahme kurz vor der Pause (45.) sowie Jamal Musiala kurz vor Schluss (85.) erhöhten. Dank dem 4. Sieg in Folge distanzierte der Bundesliga-Leader die zweitplatzierten Dortmunder, die am Samstag eine 6:1-Gala gegen Wolfsburg abgeliefert hatten, wieder um 9 Punkte. Kommenden Samstag steigt in der Münchner Arena das Direktduell der beiden Spitzenteams.

Das Spiel wurde von einer erneuten Kopfverletzung auf Seiten der Arminia überschattet: Nach einem harten Armeinsatz von Bayerns Tanguy Nianzou im Kopfballduell musste Fabian Kunze mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Der Zustand des Mittelfeldspielers sei aber stabil. In den vergangenen Wochen hatten beim Abstiegskandidaten bereits der Schweizer Cédric Brunner und Fabian Klos Kopfverletzungen erlitten.

Leipzig spielt weiter bestechend

Auch Hoffenheims Stefan Posch ereilte das gleiche Schicksal: Beim 0:0 gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth prallte er mit einem Mitspieler zusammen und musste am Kopf blutend ausgewechselt werden.

Im Topspiel vom Sonntag feierte RB Leipzig den nächsten Erfolg und zog dank dem 1:0-Sieg in Leverkusen am Team des Schweizer Trainers Gerardo Seoane vorbei auf den 3. Rang. Dominik Szoboszlai zeichnete in der 70. Minute für den einzigen Treffer verantwortlich.

Eintracht Frankfurt musste nach dem sensationellen Sieg in Barcelona und dem Halbfinal-Einzug in der Europa League derweil einen Dämpfer verkraften. Der Tabellen-Zehnte, der noch immer auf den verletzten Schweizer Djibril Sow verzichten musste, unterlag Urs Fischers Union Berlin 0:2.