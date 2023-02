Deadline Day in den Topligen

Legende: Bleibt in London, wechselt aber den Klub Jorginho läuft künftig unter der Leitung von Mikel Arteta (links) auf. Twitter: Arsenal

England: Jorginho soll Arsenals Mittelfeld weiter stabilisieren

Der Premier-League-Leader hat auf dem Transfermarkt ein weiteres Mal zugeschlagen. Mit Jorginho schafft Arsenal zusätzliche Breite in seinem Kader. Der italienische zentrale Mittelfeldspieler wechselt innerhalb von London von Chelsea zu den «Gunners». Arsenal lässt sich Jorginho rund 12 Millionen Euro kosten und stattet den 31-Jährigen mit einem Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr aus.

England: Chelsea schnappt sich Weltmeister Fernandez

Der FC Chelsea hat kurz vor Schliessung des Transferfensters nochmals zugeschlagen. Die Londoner verpflichteten Enzo Fernandez von Benfica Lissabon – Ablöse: 121 Millionen Euro. Mit dem Engagement des argentinischen Mittelfeldspielers sind die Ausgaben der «Blues» für neue Spieler in dieser Saison auf mehr als 600 Millionen Euro angestiegen.

Deutschland: Bayern München leiht Cancelo aus

Bayern München hat kurz vor Ende des Wintertransferfensters Joao Cancelo verpflichtet. Der deutsche Rekordmeister leiht den portugiesischen Nationalspieler vom englischen Meister Manchester City bis zum Saisonende aus. Bayern München hat zuletzt in der Liga drei Mal nur unentschieden gespielt und verstärkt sich nun mit dem Verteidiger. Die Bayern haben zudem eine Kaufoption für den 28-Jährigen. Diese soll 70 Millionen Euro betragen. Cancelo hatte bei City unter Trainer Pep Guardiola zuletzt einen schweren Stand, nachdem er noch im Herbst unangefochtener Stammspieler gewesen war.

00:38 Video Cancelo leihweise zu Bayern München Aus Sport-Clip vom 31.01.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

England: Sabitzer auf Leihbasis zu Manchester United

Der österreichische Internationale Marcel Sabitzer verlässt Bayern München und wechselt bis Ende Saison auf Leihbasis zu Manchester United. Mit der Verpflichtung des 28-jährigen Mittelfeldspielers reagierte der englische Rekordmeister auf den Ausfall von Christian Eriksen. Der dänische Internationale fällt nach einer am Samstag im FA-Cup erlittenen Knöchelverletzung voraussichtlich bis Ende April aus. Sabitzers Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2025.

England: Freulers Nottingham verpflichtet Navas

Nottingham Forrest rüstet auch am Winter-Deadline-Day gehörig auf. Der Premier-League-Aufsteiger vermeldete am Dienstag gleich 3 Neuzugänge. Der bekannteste Name ist zweifelsohne Goalie Keylor Navas. Der 36-jährige Costa Ricaner wurde von PSG bis Ende Saison ausgeliehen. Navas soll den verletzten Stammtorwart Dean Henderson ersetzen. Zudem stossen Innenverteidiger Felipe von Atletico Madrid sowie Mittelfeldspieler Jonjo Shelvey von Newcastle zu Nottingham.

England: Neuer Aussenverteidiger für Tottenham

Tottenham hat seinen Wunschspieler auf der Position des rechten Aussenverteidigers verpflichten können. Von Sporting Lissabon stösst Pedro Porro zu den «Spurs». Der 23-jährige Spanier unterschrieb bei den Londonern einen Vertrag bis im Sommer 2028. Die Ablösesumme soll 45 Millionen Euro betragen. Gleichentags vermeldete Tottenham die vorzeitige Auflösung des Vertrags mit Matt Doherty. Der irische Rechtsverteidiger schliesst sich bis mindestens Ende Saison Atletico Madrid an.

Legende: Wechselt die Seiten Im vergangenen Oktober spielte Pedro Porro in der Champions League mit Sporting noch gegen Tottenham. Künftig läuft er für die «Spurs» auf. IMAGO / Pro Sports Images

Niederlande: Hazard von Dortmund zu PSV

Borussia Dortmund hat sich vorerst von Thorgan Hazard getrennt. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird der vertraglich bis 2024 gebundene belgische Nationalspieler bis Ende dieser Saison an den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven verliehen.

Deutschland: Schalke 04 holt Eder Balanta

Schalke 04 tätigt seinen sechsten Winterzugang. Neu bei den «Königsblauen» ist Eder Balanta. Der defensive Mittelfeldspieler wird vom FC Brügge bis Saisonende ausgeliehen. «Durch die Verpflichtung bekommen wir die notwendige Flexibilität, internationale Erfahrung und physische Präsenz, die unserem Kader sicher gut tun wird und dem Trainer weitere Optionen für sein Spiel gibt», sagte Sportvorstand Peter Knäbel. Balanta hatte 2019 noch für den FC Basel gespielt.

Legende: Lief in einem Testspiel bereits für die «Königsblauen» auf Eder Balanta. IMAGO / RHR-Foto