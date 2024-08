Der schwedische Trainer litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er verstarb am Montag im Alter von 76 Jahren.

Legende: Traininerte auch die englische Nationalmannschaft Sven-Göran Eriksson. imago images/PA Images

Sven-Göran Eriksson hatte im Januar bekannt gegeben, dass er unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war. Die Ärzte gaben ihm höchstens noch ein Jahr zu leben. In einer letzten Freitag erschienenen Doku auf Amazon Prime verabschiedete sich der ehemalige Coach von Fans und Wegbegleitern.

Von 2001 bis 2006 war Eriksson der erste ausländische Trainer Englands gewesen und hatte das Land in den Viertelfinal der Weltmeisterschaften 2002 und 2006 sowie in den Viertelfinal der EM 2004 geführt.

Meister in 3 verschiedenen Ländern

Als Klubtrainer gewann er 1999 mit Lazio den Cup der Cupsieger und 1982 mit IFK Göteborg, dem Klub, mit dem er erstmals auf sich aufmerksam gemacht hatte, den Uefa-Cup.

Eriksson wurde in drei verschiedenen Ländern Meister. In Schweden mit Göteborg (1981, 1982), in Portugal mit Benfica (1983, 1984, 1991) und in Italien mit Lazio (2000).