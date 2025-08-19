Beim 1:0-Sieg von Dortmund bei Essen im DFB-Pokal sorgte ein hartes Foul kurz vor Schluss für heftige Diskussionen.

Legende: Musste mit der Trage vom Feld gebracht werden Dortmunds Yan Couto. imago images/Nordphoto

Es war ein hartes Stück Arbeit, das der BVB am Montagabend in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Rot-Weiss Essen zu bewältigen hatte. Nicht zuletzt dank mehreren starken Paraden von Nati-Goalie Gregor Kobel hielt sich die Favorit gegen den Underdog aus der 3. Bundesliga schadlos und gewann knapp mit 1:0.

Eigentlich ist das ein Anschlag.

Für Aufregung sorgte aber eine Szene, die sich kurz vor Schluss ereignete. Essens kurz zuvor eingewechselter Kelsey Owusu foulte Dortmunds Yan Couto brutal. «Ich muss ganz ehrlich sagen: So geht man nicht hin», sagte BVB-Coach Niko Kovac. «Ich will ihm keine Absicht unterstellen, aber das ist grob fahrlässig. Eigentlich ist das ein Anschlag.»

Für BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl war unstrittig: «Das war eine klare rote Karte». Schiedsrichter Frank Willenborg ahndete das Foul nur mit einer gelben Karte. Eine Korrektur durch den Video-Schiri war nicht möglich, in den ersten beiden Runden des DFB-Pokals ist der VAR nicht vorgesehen: aus Kapazitätsgründen bei kleinen Vereinen.

«Täter» wird rassistisch beleidigt

Essens Trainer Uwe Koschinat gab zu: «Es ist unverzeihlich, wenn ein Spieler so hart einsteigt. Aber nicht deswegen, weil der Spieler dunkelhäutig ist, sondern weil die Aktion einfach scheisse ist.» Der RWE-Coach bezog sich auf rassistische Kommentare in den Sozialen Medien kurz nach dem Foul: «Ich finde es so niederträchtig, was für Kommentare auf Menschen einprasseln.»

Dortmunds Personalsorgen in der Defensive

Kovac äusserte die Hoffnung, dass Couto glimpflich davon gekommen sein könnte. «Ich hoffe, es ist nicht allzu viel passiert», sagte er: «Er hat starke Schmerzen. Wir müssen die Untersuchungen abwarten, aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass es vielleicht nur eine starke Prellung ist.»

Der BVB, der sich erst durch ein spätes Tor von Serhou Guirassy (79.) durchsetzte, hat ohnehin grosse Personalprobleme in der Defensive. In Nico Schlotterbeck, Emre Can und Niklas Süle fehlten in Essen gleich drei Innenverteidiger verletzt.

