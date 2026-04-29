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Internationale Fussball-News Hakimi fällt für Rückspiel aus – Bühler verlässt Tottenham

29.04.2026, 20:03

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Hakimi zieht sich Verletzung zu

Paris St-Germain muss im Halbfinal-Rückspiel in der «Königsklasse» gegen Bayern München am kommenden Mittwoch (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei) auf Aussenverteidiger Achraf Hakimi verzichten. Der Marokkaner fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung «mehrere Wochen» aus, wie PSG mitteilte. Hakimi, der beim 5:4-Sieg das 4:2 vorbereitet hatte, erlitt die Verletzung kurz vor Schluss bei einem Zweikampf mit Konrad Laimer.

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Bühler bleibt nicht bei Tottenham

Luana Bühler wird Tottenham im Sommer verlassen. Der Vertrag der 30-jährigen Innenverteidigerin wird nicht verlängert, wie die Spurs bekanntgaben. Bühler hat aufgrund einer Knieverletzung in dieser Saison keine Partie bestritten und hatte deswegen auch die Europameisterschaft in der Schweiz im vergangenen Juli verpasst. Die 61-fache Nationalspielerin wechselte 2023 von Bundesligist Hoffenheim zu den Spurs.

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