Legende: Gerieten aneinander Gianluca Prestianni (l.) und Vinicius Junior. IMAGO / ZUMA Press

Prestianni aus dem Verkehr gezogen

Nach den Rassismus-Vorwürfen gegen Gianluca Prestianni im Rahmen des Playoff-Duells in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid hat die Uefa den Argentinier «wegen diskriminierenden Verhaltens» für insgesamt sechs Spiele gesperrt. Wie der Verband am Freitag mitteilte, wurden drei Partien für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Eine Spielsperre hat Prestianni indes bereits verbüsst, da er im Rückspiel in Madrid hatte zusehen müssen. Das nun ausgesprochene Strafmass bezieht sich auf Spiele in Uefa-Klubwettbewerben und auf Länderspiele, die von der Uefa organisiert werden.