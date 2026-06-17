Legende: Abschied nach 9 Jahren Bernardo Silva verlässt Manchester City Richtung Real Madrid. Getty Images/James Gill

LaLiga: Auch Bernardo Silva zu den «Königlichen»

Nach Trainer José Mourinho und Aussenverteidiger Marc Cucurella hat Real Madrid den nächsten Top-Transfer getätigt. Von Manchester City stösst der portugiesische Nationalspieler Bernardo Silva ablösefrei zu den «Königlichen». Der 31-jährige Mittelfeldspieler hatte in den letzten 9 Jahren unglaubliche 19 Titel mit den «Citizens» gewonnen – darunter sechsmal die Meisterschaft sowie 2023 die Champions League. Silva unterschrieb einen Vertrag bis 2028.