Legende: Innige Umarmung Hansi Flick und Goalie Joan Garcia. imago images/Sergio Ros

Nach dem emotionalen Titelgewinn des FC Barcelona wurde Trainer Hansi Flick von seinen Spielern immer wieder in die Höhe geworfen. Bei der Siegerehrung nahm der 61-Jährige – wenige Stunden nach der Nachricht über den Tod seines Vaters – sichtlich bewegt die Beileidsbekundungen sowie die Glückwünsche zur erneuten spanischen Meisterschaft entgegen.

Mein Team ist fantastisch. Ich liebe es. Es ist wie eine Familie.

Im Hexenkessel Camp Nou stimmten die Barça-Fans nach dem 2:0-Sieg gegen den Erzrivalen Real Madrid lautstark «Hansi, Hansi»-Sprechchöre an. Als die Profis mit der Trophäe die Meisterschaft feierten, blickte Flick auf emotionale Stunden zurück.

Passend zum Thema 2:0 gegen Real Madrid Barça feiert dank Sieg im Clasico den 29. Meistertitel

«Das war ein harter Tag für mich. Mein Vater ist gestorben», sagte Flick nach der Titelverteidigung. «Mein Team ist fantastisch. Ich liebe es. Es ist wie eine Familie. Sie haben heute alles gegeben. Ich bin wirklich stolz.» Auch bei den Fans bedankte sich Flick: «Es ist grossartig in diesem Stadion die Meisterschaft im Clasico gegen Real Madrid zu gewinnen.»

Lob und Trost von den Spielern

Nach den bewegenden Worten verschwand Flick im Kreis seiner Spieler, die ihn in den Arm nahmen. «Dieser Sieg ist für die gesamte Familie Flick. Er gehört ihnen», betonte Innenverteidiger Pau Cubarsi.

Legende: Wurde von seinen Spielern gefeiert Hansi Flick. imago images/Anadolu Agency

Dem schloss sich Eric Garcia an: «Es war ein harter Tag für den Trainer und für alle. Wir sitzen alle im selben Boot», betonte er und lobte Flick zudem für dessen Arbeit: «Wir haben einen Trainer, der uns zu Höchstleistungen anspornt.»

Schweigeminute und Trauerflor

Beide Mannschaften hatten zu Ehren von Flicks Vater mit Trauerflor gespielt. Vor dem 264. Duell der Rivalen wurde eine Schweigeminute gehalten. Flick kämpfte mit den Tränen, die Fans riefen seinen Namen.

Passend zum Thema Zum 29. Meistertitel in LaLiga Barças Offensiv-Walze auch diesmal nicht zu bremsen

Spanischen Medienberichten zufolge soll Flick die Nachricht über den Tod seines Vaters am Sonntagmorgen der Vereinsführung und seiner Mannschaft übermittelt haben. «Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei», hiess es in einem Statement der Katalanen.

Resultate