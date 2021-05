Luis Suarez' Abgang in Barcelona war unrühmlich. Nun bietet sich dem Atletico-Stürmer im direkten Duell die Chance zur Revanche.

Titelkampf in La Liga

Legende: Luis Suarez trifft und trifft – auch im Trikot von Atletico. Nun steht das Duell mit Ex-Klub FC Barcelona an. Keystone

Der Titelkampf in Spanien ist spannend wie selten. Atletico, Real, Barcelona und Sevilla liefern sich ein knappes Rennen. An der Tabellenspitze steht Atletico – ununterbrochen seit dem 12. Spieltag. Damit könnte es am Samstag vorbei sein, wenn der FC Barcelona im heimischen «Nou Camp» die «Rojiblancos» schlagen sollte.

Der Titelkampf in La Liga Verein Punkte Spiele 1. Atletico Madrid 76 34 2. Real Madrid 74 34 3. FC Barcelona 74 34 4. FC Sevilla 70 34

Verhindern will das ein Mann, der bis letzten Sommer zum Star-Ensemble der Katalanen zählte: Luis Suarez. Nach der letzten Saison hatte die Klubführung für einen der besten Torschützen der Klubgeschichte keine Verwendung mehr und verkaufte den Stürmer. Suarez-Kumpel Lionel Messi kritisierte den Vorgang scharf.

Wegen der Posse um einen gefälschten Sprachtest platzte ein Engagement bei Juventus. Stattdessen ging er zu Atletico – ein Glücksgriff. Der 34-Jährige hat mit 19 Toren in 28 Spielen massgeblichen Anteil am Erfolg von Atletico.

Beim Hinspiel-Sieg der «Rojiblancos» (1:0) fehlte Suarez noch verletzungsbedingt. Im Rückspiel aber könnte er sich nun mit Toren für die Vorgänge im letzten Sommer revanchieren.