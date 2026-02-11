Keine European Super League: UEFA und Real Madrid einigen sich

Die umstrittene europäische Super League im Fussball ist endgültig vom Tisch.

Nach langem Rechtsstreit und einer möglichen Milliardenklage haben die UEFA und Real Madrid ihre heftige Auseinandersetzung um eine exklusive Liga für Top-Vereine beigelegt.

Wie die UEFA und Real Madrid mitteilten, sei eine «Einigung zum Wohle des europäischen Klubfussballs» getroffen worden.

Legende: Eine europäische Super League war umstritten und führte zu zahlreichen Protesten. Reuters/Carl Recine

Damit endet ein seit 2021 schwelender, aufsehenerregender Streit zwischen dem Dachverband und Real Madrid als letztem von mehreren Vereinen, die mit der geplanten Gründung einer eigenen Superliga für grossen Wirbel gesorgt hatten.

Einen Konkurrenz-Wettbewerb zur Champions League wird es nun nicht mehr geben.