Noch vor der offiziellen Bekanntgabe des WM-Kaders geben die YB-Stars Auskunft zu ihrem Austausch mit Murat Yakin.

«Ich bin sehr enttäuscht, dass ich so ein Turnier verpasse», sagte Alvyn Sanches nach dem letzten Saisonspiel von YB (3:3 gegen Sion) gegenüber SRF. Der 23-Jährige, der sich letztes Jahr bei seinem Nati-Debüt einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und im März ins Schweizer Team zurückgekehrt war, gab bekannt, dass ihn Murat Yakin am Sonntagmorgen informiert habe.

«Er hat mir gesagt, dass ich auf der Pikettliste stehe. Und ich akzeptiere die Entscheidung des Trainers. Ich werde jetzt noch härter arbeiten, um stärker zurückzukommen», erklärte Sanches. Er sei nur Reservist, wäre aber jederzeit bereit, falls es ihn brauche. Der YB-Youngster hat bislang erst 3 Testspiele für die Schweiz absolviert und könnte theoretisch noch die Nation wechseln. Neben der Schweizer besitzt er auch die portugiesische Staatsbürgerschaft.

Fassnacht wohl dabei

Ganz anders ist die Gefühlslage bei Christian Fassnacht. Der 32-Jährige darf sich seit Sonntag Super-League-Torschützenkönig nennen und dürfte von Yakin kurz zuvor positive Kunde erhalten haben. Er wollte gegenüber SRF zwar nicht direkt sagen, dass er für die WM aufgeboten wird, verriet aber mit einem verschmitzten Lächeln: «Ich bin immer wieder mit ‹Muri› in Kontakt. Ich weiss um meine Personalie, der Rest wird in den kommenden Tagen herauskommen.»

YB-Trainer Gerardo Seoane zeigte sich ob der Aussagen seiner Schützlinge derweil irritiert: «Ich bin überrascht von diesem Entscheid, respektive von dieser Information. Ich selbst wurde nicht informiert und bin nicht im Bild.»

Itten und Amdouni statt Monteiro?

Gemäss Blick-Informationen darf im Sommer mit Marvin Keller noch ein zweiter YB-Akteur nach Übersee reisen, allerdings nicht Joël Monteiro. Der 26-jährige Mittelstürmer war als heisser Kandidat für den 26-Mann-Kader gehandelt worden. Im Sturm seien indes beispielsweise Cedric Itten und Zeki Amdouni, die diese Saison mit Fortuna Düsseldorf und Burnley beide abgestiegen sind, dabei.

Offiziell wird das Aufgebot vom SFV am Montag und Dienstag in Form von Bilderrätseln bekanntgegeben. Am Mittwoch wird sich Yakin an einer Medienkonferenz dann eingehender zur Selektion äussern.