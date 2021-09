Schweizer Nati beisst sich an Nordirland die Zähne aus

Keine Tore in WM-Qualispiel

Die Schweiz und Nordirland trennen sich in der WM-Qualifikation in der Gruppe C in Belfast 0:0.

Das Team von Trainer Murat Yakin findet gegen die rigorose nordirische Abwehr kein Rezept.

Die beste Chance auf ein Tor vergibt Haris Seferovic vom Penaltypunkt (33.).

Im zweiten Mittwochsspiel der Gruppe C kommt Italien mühelos zu 3 Punkten gegen Litauen.

Das Darben der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gegen Nordirland findet kein Ende. Nachdem die SFV-Auswahl in den letzten 4 Duellen nur einen Treffer zustandegebracht hatte, überzeugte sie auch am Mittwochabend im Rahmen der WM-Qualifikation in Belfast offensiv nicht.

Anders als noch in der Partie gegen Italien konnte auf der Insel die fehlende Angriffsqualität eines Granit Xhaka, Breel Embolo, Xherdan Shaqiri oder auch Mario Gavranovic nicht von der Hand gewiesen werden.

Seferovic hat die Führung auf dem Fuss

Dabei hätte die Partie im Windsor Park vor 17'000 heissblütigen Nordiren aus Schweizer Sicht durchaus erfolgreich gestaltet werden können: In der 33. Minute scheiterte Haris Seferovic vom Penaltypunkt kläglich an Bailey Peacock-Farrell. Der Szene war ein Foul im Strafraum an Ruben Vargas vorausgegangen.

Schliessen 00:50 Video Seferovic scheitert vom Penaltypunkt Aus Sport-Clip vom 08.09.2021. abspielen 02:39 Video Die Live-Highlights bei Nordirland - Schweiz Aus Sport-Clip vom 08.09.2021. abspielen

Die vergebene Topchance löste bei Trainer Murat Yakin auf der Bank Kopfschütteln aus. Und wohl nicht nur das: Es war augenfällig, dass es seiner Equipe an Durchschlagskraft, Verve, Tempo und Ideen mangelte. Dass sie bis zum Penaltyversuch Seferovics noch keinen Abschluss zu verzeichnen hatte, war deshalb keine Überraschung.

Nordiren hinten konsequent

Eine Schweizer Reaktion in der 2. Halbzeit blieb weitestgehend aus: Yakin versuchte mit einem Doppelwechsel in der 59. Minute – Steven Zuber kam für Christian Fassnacht, Renato Steffen für Fabian Frei – der Offensive neue Impulse zu verleihen, doch die «Green & White Army» räumte in der Verteidigung rigoros auf.

Und vorne setzte die Mannschaft von Ian Baraclough vereinzelt Nadelstiche. Die grösste Chance hatte das Heimteam in der 9. Minute: Bei einem weiten Ball in die Schweizer Hälfte auf Shayne Lavery leisteten sich Nico Elvedi und Manuel Akanji ein Missverständnis. Als Folge düste Lavery plötzlich alleine aufs Tor von Yann Sommer, doch der zurückgeeilte Elvedi konnte den 22-jährigen Angreifer im letzten Moment noch entscheidend stören.

Schliessen 04:01 Video Yakin: «Der Ballbesitz war da – die Durchschlagskraft nicht» Aus Sport-Clip vom 08.09.2021. abspielen 02:58 Video Akanji: «Kann mich an keine klare Chance erinnern» Aus Sport-Clip vom 08.09.2021. abspielen 02:21 Video Steffen: «Ein extrem frustrierendes Spiel» Aus Sport-Clip vom 08.09.2021. abspielen 01:55 Video Vargas: «Kamen hierher, um zu gewinnen» Aus Sport-Clip vom 08.09.2021. abspielen

So geht's weiter

In knapp einem Monat, am 9. Oktober, kommt es zur Reprise zwischen der Schweiz und Nordirland. Anpfiff ist um 20:45 Uhr im Stade de Genève. Drei Tage später misst sich die Nati in Vilnius mit Litauen. SRF überträgt wie gewohnt live.