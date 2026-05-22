Ein Pokal, zwei Teams, fünf Fragen: Alles Wissenswerte zum Cupfinal am Sonntag zwischen Stade Lausanne-Ouchy und dem FC St. Gallen lesen Sie hier.

Legende: Objekt der Begierde St. Gallen und Stade Lausanne-Ouchy kämpfen am Pfingstsonntag im 101. Schweizer Cupfinal um die Sandoz-Trophäe. Keystone/Freshfocus/SRF

Was, wann, wo?

Eine Woche, nachdem sich die bereits länger als Meister und Vize feststehenden Thun und St. Gallen zum Abschluss der Super-League-Saison schiedlich-friedlich 1:1 trennten, geht es für den FCSG noch einmal um sehr viel: Der 101. Cupfinal findet am Pfingstsonntag, 24. Mai um 14 Uhr im Berner Wankdorf Stadion statt. Stade Lausanne-Ouchy und der FC St. Gallen duellieren sich um die Trophäe. SRF zwei überträgt ab 13:30 Uhr, Dani Kern kommentiert die Partie.

Wie sind die Kräfteverhältnisse?

Nicht nur wegen der höheren Ligazugehörigkeit ist der FCSG zu favorisieren, auch die Direktduelle sprechen für die Ostschweizer: Als SLO 2023/24 für ein Jahr in der Super League weilten, gewannen die Ostschweizer alle 3 Direktbegegnungen: mit 4:0 und 1:0 jeweils zu Hause, mit 5:2 auf der Pontaise. Und: Als bisher einziges unterklassiges Team feierten die Cup-Spezialisten von Sion 2006 den Cupsieg.

Der Trophäenschrank der Waadtländer ist gemessen an Erfolgen auf höchster Stufe leer. Doch auch St. Gallen hat eine kleine Pokalsammlung. Nur zweimal – im Abstand von fast hundert Jahren – gewann der Klub die Meisterschaft. Den Cup sicherten sich die Ostschweizer lediglich einmal. 1969 bezwangen sie Bellinzona im Final mit 2:0.

Wer macht mehr Lärm?

Bern dürfte am Sonntag in grün-weisser Hand sein. In St. Gallen ist die Vorfreude gross. Entsprechend gingen die 12'500 Tickets des Kontingents weg wie warme Semmeln. Weitere rund 2000 Eintritte im freien Verkauf waren ebenfalls nach 10 Minuten vergriffen. Als Reaktion darauf wird am Sonntag auf dem St. Galler Marktplatz ein Public Viewing installiert.

Weit weniger gross war die Nachfrage nach Tickets für den Cupfinal am Ufer des Genfersees. Stade-Lausanne-Ouchy verteilte dank eines Sponsors 4000 Tickets gratis an Kinder und Jugendliche.

Wie anstrengend war der Weg in den Final?

Die Waadtländer schalteten auf dem Weg in den Cupfinal – dem grössten Erfolg der Vereinsgeschichte – mit Winterthur, Luzern und den Grasshoppers drei Super-Ligisten aus. St. Gallen traf einzig im Viertelfinal mit Basel auf einen Gegner aus dem Oberhaus.

Die Halbfinals

Was winkt?

Natürlich der Pokal – die knapp 7 Kilo schwere, aus Silber gefertigte Sandoz-Trophäe. Aber auch europäische Fussballabenteuer (wobei St. Gallen dieses durch Rang 2 in der Liga schon sicher hat): Den FCSG oder SLO trennen im Siegesfall im Cupfinal drei Qualifikationshürden vom Einzug in die Europa-League-Ligaphase. Für die Conference-League-Quali sind entsprechend zwei Siege nach Hin- und Rückspiel nötig.

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