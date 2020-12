In der 14. Runde der Super League trennen sich der FC Zürich und der FC Sion im Letzigrund 0:0.

Für die Zürcher ist es die 3. Partie in Folge, in der sie kein Tor zustande bringen.

Der FCZ macht dennoch einen Rang gut und beendet das Jahr auf Rang 4, Sion bleibt Zweitletzter der Tabelle.

Auch Lugano und Lausanne trennen sich torlos. Der FCB gewinnt derweil in Luzern mit 2:1, Vaduz erkämpft sich einen Punkt in Genf (1:1).

Seit genau 305 Minuten ist der FC Zürich nun ohne Torerfolg. Dass sich an der Flaute auch beim 0:0 im Heimspiel gegen den FC Sion nichts änderte, lag zum einen an der soliden Defensiv-Leistung der Sittener, zum anderen aber auch an der fehlenden Präzision der Zürcher. So vergab Aiyegun Tosin in der 58. Minute freistehend vor Timothy Fayulu, weil er den Ball zwar hart, aber direkt auf den Sion-Goalie hämmerte, der blitzschnell reagierte. 19 Minuten später vereitelte der Schlussmann einen weiteren Schuss des FCZ-Stürmers aus spitzem Winkel.

7. Spiel in 21 Tagen

Im Vergleich zum letzten Spiel gegen Servette (0:1) war beim FCZ eine klare Leistungssteigerung ersichtlich. In Sachen Ballbesitz und Anzahl Torchancen hatten die Hausherren die Nase vorne. In der Schlussphase schnürte der FCZ den Gegner fast permanent ein und hatte durch Assan Ceesay noch die grosse Chance aufs 1:0. Doch der Kopfball des Stürmers segelte in der Nachspielzeit am Ziel vorbei. Vielleicht spielte letztlich auch die Müdigkeit eine Rolle, denn für die Zürcher war es das 7. Spiel in den letzten 21 Tagen.

FCZ macht einen Rang gut

Unverdient war die Punkteteilung aber nicht. Denn der FC Sion zeigte sich vor allem bei Standards gefährlich. So klatschte Itaitingas wuchtiger Freistoss in der 71. Minute nur an den Pfosten.

Trotz Niederlage und Torflaute macht der FCZ einen Sprung auf Rang 4 und überholt damit Servette. Sion bleibt mit Platz 9 im Tabellenkeller hängen.

Vorweihnachtliches Beisammensein im Mittelfeld in Halbzeit 1

55 Prozent der ersten 45 Minuten spielten sich im Mittelfeld ab, wo sich die beiden Teams quasi gegenseitig aus dem Spiel nahmen. Highlights vor den Toren waren eher die Ausnahme. Nur das zurecht aberkannte Abseitstor von Zürichs Aiyegun Tosin (5.) oder der Distanzschuss von Sion-Captain Gaetan Karlen (40.) liessen den vorweihnachtlichen Puls etwas in die Höhe schnellen.

So geht es weiter

Die Super League verabschiedet sich in eine kurze Winterpause. Der FC Sion startet mit einem Nachholspiel aus der 10. Runde am 17. Januar gegen Lugano ins neue Jahr. Der 1. Spieltag der Rückrunde geht am 23. Januar über die Bühne. Dann steht unter anderem der Klassiker auf dem Programm, wenn der FCZ im St. Jakob-Park auf den FC Basel trifft.