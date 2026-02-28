Das Derby zwischen Servette und Sion in der 27. Runde der Super League endet 0:0.

Für beide Teams ist es schon das 11. Unentschieden der Saison.

In den weiteren Partien am Samstagabend feiern Leader Thun gegen Luzern und St. Gallen gegen Winterthur 2:1-Siege.

Wer auf ein ähnlich intensives und torreiches Rhone-Derby wie zuletzt Ende Januar beim 3:3 gehofft hatte, wurde am Samstagabend im Stade de Genève enttäuscht. Die Punkte teilten sich die beiden Teams zwar auch dieses Mal, Tore fielen jedoch keine.

Erst gegen Ende der Partie intensivierten die beiden Mannschaften ihre Bemühungen. Chancen blieben jedoch lange aus. Einem Tor am nächsten kam Sions Baltazar, der aus grosser Distanz abzog und den Ball an den Pfosten klatschen sah. Servette-Goalie Joël Mall war mit den Fingerspitzen noch leicht dran und verhinderte den späten Lucky Punch der Gäste.

Sion leicht besser

Auch über die gesamte Spielzeit gesehen waren die Walliser näher an einem Treffer gewesen. Vier Schüsse aufs Tor – Servette brachte nur einen zustande – zeigen aber auch, dass das grosse Offensivspektakel nicht stattfand. Stattdessen spielte sich das Geschehen häufig zwischen den beiden Strafräumen ab.

Eindrücklich die Zahl der begangenen Fouls: 24 Mal wussten sich die Genfer nur mit einem Foulspiel zu helfen, Sion lediglich 7 Mal. Auch diese Statistik verschleiert jedoch nicht, dass das 0:0 am Ende das logische Resultat war. Auf Seiten Sions war Rilind Nivokazi vor allem in der 1. Halbzeit der aktivste Mann, auf Seiten Servette hatte Junior Kadile im 2. Durchgang auf sich aufmerksam gemacht, ohne dass seine Hereingaben aber einen Abnehmer fanden.

Viele Unentschieden

So spielten die beiden Remis-Könige der Liga schon zum 11. Mal in dieser Saison unentschieden. Servette blieb zum 6. Mal in Folge sieglos, holte in dieser Phase aber zumindest 5 Zähler. Der Vorsprung auf GC auf dem Barrage-Platz beträgt nun 8 Punkte. Sion liegt in der Tabelle weiterhin 6 Plätze vor dem Rivalen und hofft weiter auf die Championship Group.

So geht's weiter

Servette trifft am Dienstagabend auswärts auf Schlusslicht Winterthur. Der FC Sion reist ins Tessin und spielt am Mittwoch gegen den FC Lugano. Am Wochenende muss dann Sion gegen Winterthur ran, Servette trifft auf den FCZ.

