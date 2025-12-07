Lausanne-Sport und Lugano trennen sich am 16. Spieltag torlos.

Das Heimteam verschenkt den Sieg in der Schlussphase dank fahrlässiger Chancenverwertung.

In den anderen Partien vom Sonntag gewinnt Basel in Winterthur und Sion besiegt die Young Boys.

In der Schlussphase brannte es noch einmal lichterloh vor Amir Saipi. Zunächst stellte sich der Lugano-Goalie bei einem Freistoss-Ablenker von Kévin Mouanga in den Weg (90.), zwei Minuten später vergab Alban Ajdini den Matchball nach herrlicher Flanke von Olivier Custodio, und mit der letzten Aktion des Spiels wurde ein Kopfball von Theo Bair auf der Torlinie geklärt.

Lugano inferior

Zu diesem Zeitpunkt lag der letzte Lugano-Abschluss 30 Minuten zurück, die Tessiner retteten das 0:0 irgendwie über die Zeit. Und Lausanne verpasste eine grosse Chance, am Strich die Lücke zu den letzten 4 Teams aufzumachen. Nach 90 Minuten lautete das Chancenverhältnis 19:11 für das Heimteam, die erwartbaren Tore sprachen mit 2,38:0,77 ebenfalls für Lausanne.

Vor der Pause verwehrte Schiedsrichter Johannes von Mandach Lausanne im strömenden Regen einen Hands-Penalty, obwohl der VAR eingegriffen und ihn zur nochmaligen Konsultation an den Bildschirm gebeten hatte. So überraschte das torlose Remis nach 90 Minuten am Ende niemanden.

Legende: Kann es nicht fassen Alban Ajdini nach einer verpassten Chance. Pascal Mullerfresh/focus

So geht es weiter

Bis Weihnachten bleibt Lausanne kaum Luft zum Atmen: Mit dem Duell bei KuPS Kuopio in der Conference League am Donnerstag, dem Gastspiel in Basel am nächsten Sonntag und den beiden Heimspielen gegen die Fiorentina (Conference League, 18.12.) und Luzern (21.12.) beschliessen die Waadtländer das Fussball-Jahr 2025. Lugano kann es vergleichsweise locker angehen lassen: Am kommenden Sonntag empfängt man Servette, bevor es zum FC Zürich geht (17.12) und man YB zu Gast hat (21.12.).

