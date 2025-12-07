Der FC Basel gewinnt in der 16. Runde der Super League bei Winterthur mit 2:1.

Das Siegtor erzielt Keigo Tsunemoto in der 93. Minute.

Nach einer Stunde vergibt Basels Philip Otele den Führungstreffer vom Penaltypunkt.

In den anderen Sonntagsspielen treffen Lausanne-Sport und Lugano aufeinander, Sion empfängt YB.

Viel wurde diskutiert in den letzten Wochen über die jüngsten Penalty-Fehlschüsse von Xherdan Shaqiri. Der Basler Routinier unterband in Winterthur jegliche Debatten gleich selber und verzichtete aus freien Stücken auf die Ausführung eines Elfmeters. Shaqiri war im Strafraum von Souleymane Diaby gelegt worden (62.).

So legte sich Philip Otele den Ball auf dem Punkt zurecht – und scheiterte mit seinem halbhohen Versuch an FCW-Goalie Stefanos Kapino. Für den hadernden Nigerianer gab es sogleich einen aufmunternden Klaps auf den Rücken von Shaqiri.

In der Schlussphase drückten die Gäste aus Basel auf das Führungstor. Kapino hielt das Unentschieden sowohl bei Ibrahim Salahs Schuss in Richtung Lattenkreuz (78.) als auch bei Shaqiris gefährlichem direktem Versuch von der Eckfahne aus (88.) fest. In der 93. Minute war er dann aber machtlos: Aussenverteidiger Keigo Tsunemoto spekulierte richtig auf einen Abpraller und stocherte den Ball über die Linie. Das 2:1-Siegtor war sein erster Treffer im FCB-Trikot.

Basel schwimmt auf dem Hosenboden

In der 1. Halbzeit war es ein Irrsinn gewesen, was Winterthur zu Beginn alles liegenliess. In den ersten 20 Spielminuten powerte das Tabellenschlusslicht nach Belieben, die Basler waren völlig überfordert. Die grössten Chancen waren jeweils unübersichtliche Tohuwabohu-Szenen im Strafraum.

15. Minute : Nach einer Flanke von Luca Zuffi liegt der Ball plötzlich frei im Fünfmeterraum. Goalie Marwin Hitz und Otele können das Gegentor mit vereinten Kräften und ziemlich unkonventionell auf dem Hosenboden verhindern.

: Nach einer Flanke von Luca Zuffi liegt der Ball plötzlich frei im Fünfmeterraum. Goalie Marwin Hitz und Otele können das Gegentor mit vereinten Kräften und ziemlich unkonventionell auf dem Hosenboden verhindern. 20. Minute: Andrin Hunziker kommt nach einem Verstolperer von Jonas Adjetey unverhofft in bester Position an den Ball, scheitert dann aber aus 5 Metern am seinen Fehler wieder ausbügelnden FCB-Verteidiger.

Mitten in diese Chancenwucher-Phase des Heimteams fiel aus dem Nichts der Basler Führungstreffer. Absender des gut platzierten Abschlusses: einmal mehr FCB-Topskorer Shaqiri. Der Routinier kam dabei äusserst glücklich an den Ball und blieb anschliessend eiskalt (29.).

Hunziker mit dem verdienten Ausgleich

Winterthur, das auch um den Pausenpfiff herum mehrfach durch Théo Goillard und Bafodé Dansoko im Abschluss sündigte, belohnte sich für den immensen Aufwand in der 51. Minute: Hunziker verwandelte einen Flankenball des eingewechselten Elias Maluvunu mit dem Kopf.

Nach zuletzt 4 Liga-Spielen ohne Sieg finden die Basler damit aus dem kleinen Zwischentief. Winterthur verpasst es derweil, Boden auf das zweitletzte GC (am Samstag 0:1 gegen Servette) gutzumachen.

So geht es weiter

Der FCB ist in der kommenden Woche wieder europäisch gefordert. Am Sonntag gastiert im Rahmen der Europa League das formstarke Aston Villa am Rheinknie. Am Sonntag kommt der FCB dann auch in der Super League in den Genuss eines Heimspiels: Lausanne-Sport ist zu Gast. Einen Tag davor steht Winterthur im Einsatz und trifft im Letzigrund auf den FCZ.

Super League