Die Young Boys kassieren beim 0:2 in Sion in der 16. Runde der Super League die erste Niederlage unter Trainer Gerardo Seoane.

Sion verdient sich den Sieg dank einer starken Leistung in der ersten Halbzeit und rückt über den Strich.

Basel feiert in Winterthur einen Last-Minute-Sieg.

13 Tore in den letzten drei Partien hatten die Young Boys in der Super League erzielt. Von der Berner Offensiv-Power war beim Gastspiel im Wallis aber nur wenig zu sehen. Und wenn die Gäste einmal gefährlich vor dem Sion-Tor auftauchten, stand da ein gewisser Anthony Racioppi, der stets das letzte Wort hatte. Weil YB auch in der Defensive eine schlechte Figur abgab, resultierte die erste Meisterschaftsniederlage unter Rückkehrer Gerardo Seoane.

Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Berner mal für mal überfordert. Die erste Grosschance Sions konnte Marvin Keller noch parieren (26.), in der Folge erwies Jaouen Hadjam seinen Teamkollegen einen Bärendienst. Der Ellbogen des YB-Verteidigers landete in einem Kopfballduell im Gesicht von Sions Donat Rrudhani. Nach VAR-Überprüfung entschied Schiedsrichter Anojen Kanagasingam folgerichtig auf Penalty, den Benjamin Kololli wuchtig verwertete (29.).

YB kam in der Folge zunächst noch um einen zweiten Gegentreffer herum. Rilind Nivokazi stand beim vermeintlichen 2:0 in der 38. Minute nämlich hauchdünn im Abseits. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit jubelte der 25-Jährige erneut und dieses Mal zu Recht. Nivokazi schob aus kurzer Distanz ein, nachdem YB den Ball in mehreren Anläufen nicht aus der eigenen Hälfte befördern konnte.

Sion rückt über den Strich

Ganz ohne Arbeit blieb Sion-Goalie Racioppi über 90 Minuten zwar nicht. Doch wenn seine ehemaligen Teamkollegen einmal gefährlich auftauchten, blieb der 26-Jährige stets Herr der Lage. So bei Chris Bedias Versuch (42.) oder bei einer YB-Doppelchance nach der Pause. Der verheissungsvolle Beginn der zweiten Halbzeit aus Berner Sicht verpuffte im Regen von Sion aber schnell wieder.

Die Walliser rücken dank dem ersten Sieg nach vier Partien ohne Dreier über den Strich und bis auf zwei Punkte an die Young Boys heran. YB hingegen muss derweil sich gegen hinten orientieren. Der FCZ auf Platz 7 ist den Bernern deutlich näher als Leader Thun, der nun acht Zähler vor dem Kantonsrivalen an der Spitze steht.

So geht's weiter

YB ist unter der Woche wieder auf der europäischen Bühne gefordert. Am Donnerstag empfangen die Berner am 6. Spieltag den Ligue-1-Vertreter Lille (18:45 Uhr). Am Sonntag darauf ist Luzern zu Gast in der Bundesstadt (14:00 Uhr). Für Sion geht es am Samstag mit einem Heimspiel gegen GC weiter (18:00 Uhr).

