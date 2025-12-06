GC verliert in der 16. Runde der Super League im Letzigrund mit 0:1 gegen Servette.

Das einzige Tor der Partie erzielt Steve Rouiller in der 21. Minute nach einem Eckball.

Leader Thun fertigt Luzern zuhause klar ab, der FC Zürich gewinnt beim FC St. Gallen.

In der 38. Minute zeigte GC-Trainer Gerald Scheiblehner, dass er vom bisherigen Auftritt seiner Mannschaft wohl nicht allzu viel hielt. Gleich dreifach wechselte der Österreicher noch vor der Pause, um seine Mannen wachzurütteln. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Grasshoppers mit 0:1 zurück und hatten kaum Zugriff auf die Partie.

Das 1:0 hatte Servettes Steve Rouiller in der 21. Minute erzielt. Nach einem kurz ausgeführten Eckball stimmte beim Heimteam die Zuteilung nicht und der Genfer Verteidiger konnte völlig freistehend einköpfeln. Mit derselben Corner-Variante hatte vor Wochenfrist bereits der FC Zürich die Grasshoppers düpiert – auch damals traf mit Lindrit Kamberi ein Verteidiger zum 1:0-Endstand.

GC zu ungefährlich

Der Dreifachwechsel bei GC fruchtete allerdings kaum. Die Bemühungen waren den Zürchern zwar anzusehen, doch gefährlich wurde es vor dem Servette-Tor nie. Goalie Jérémy Frick, der sich bei einem Abstoss verletzte und durch Joël Mall ersetzt wurde (59.), erlebte ebenso einen ruhigen Abend wie sein Ersatzmann.

Die Genfer überliessen dem Rekordmeister in der 2. Hälfte viel den Ball und zogen sich zurück. Über einige Gegenangriffe schafften sie es oft in die Nähe des Strafraums, blieben dann aber zu ungenau. GC-Goalie Justin Hammel, der beim Gegentor machtlos gewesen war, konnte sich nie auszeichnen.

Servette zieht davon

Am Ende blieb für GC einmal mehr nur eine Enttäuschung. Die 0:1-Niederlage verschärft auch die Tabellensituation. Servette zieht davon und liegt nun fünf Punkte vor den Zürchern, die weiterhin den Barrage-Platz belegen.

Die Gäste gewannen zum ersten Mal nach vier sieglosen Partien wieder einmal und bewiesen zudem, dass die Abwehr nicht immer so löchrig ist, wie sie es noch beim 4:4-Remis gegen YB am letzten Sonntag war.

So geht's weiter

Am nächsten Wochenende geht es mit Super-League-Fussball weiter. GC gastiert am Samstag um 18:00 Uhr beim FC Sion. Servette reist ins Tessin und spielt am Sonntag um 16:30 Uhr gegen den FC Lugano.

Super League