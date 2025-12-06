Der FC Zürich gewinnt in der 16. Runde der Super League bei St. Gallen mit 2:1.

Der Siegtreffer geht einmal mehr auf das Konto von Philippe Keny.

In den frühen Samstagsspielen bezwingt Leader Thun den FC Luzern mit 4:1, GC unterliegt Servette 0:1.

Er ist der Mann der Stunde beim FCZ – und der Mann der Punkte. Von den 7 Zählern aus den letzten 3 Spielen hatte Philippe Keny den Zürchern 3 selber gesichert: mit dem 3:2-Siegtor gegen Luzern und dem 2:2-Ausgleich in Sitten. Nun avancierte der Senegalese auch auswärts bei St. Gallen zum Matchwinner.

Kurz vor der Pause und eigentlich entgegen dem Spielverlauf traf Keny zum am Ende entscheidenden 2:1. Steven Zuber spielte seinen Offensiv-Partner im Strafraum frei und dieser verwandelte sicher per Volley.

In der 2. Halbzeit nahm die Partie deutlich an Intensität ab. Eine der gefährlichsten Aktionen produzierte FCSG-Captain Lukas Görtler vor dem eigenen Tor: Seinen etwas zu wuchtigen Rückpass-Kopfball musste Lawrence Ati Zigi über die Latte klären. In der Nachspielzeit griff Zigi dann auch noch bei Damienus Reversons gefährlichem Knaller rettend ein.

Witzig im 3. Anlauf

Auch bei der frühen Führung der Gäste hatte Keny seine Füsse im Spiel gehabt. Nach einem Einwurf setzte sich der Flügelstürmer auf der rechten Seite durch, seine Hereingabe brauchte Matthias Phaëton nur noch einzuschieben (6.).

Anschliessend folgte das beeindruckende Zwischenhoch von Christian Witzig. Das St. Galler Aussenläufer-Pendant zu Keny scheiterte erst an der Latte (15.), dann mit Lukas Daschner am eigenen Mann (19.). In der 33. Minute fiel dann sein sich abzeichnendes Tor: Mit einem Doppelpass brachte sich der 24-Jährige in Position und traf per Schlenzer aus spitzem Winkel zum 1:1. Tom Gaal lenkte den Ball noch leicht ab, der Treffer wurde aber Witzig zugeschrieben.

Mehr als diesen Torschuss sollten die harmlosen St. Galler im gesamten Spiel nicht produzieren.

Mit dem ersten Auswärtssieg unter Interimstrainer Dennis Hediger hieven sich die Zürcher über den Strich auf Platz 6. St. Gallen verbleibt erster Verfolger von Leader Thun, liegt aber wieder 6 Punkte zurück.

So geht es weiter

Beide Teams stehen in einer Woche wieder im Einsatz: Am Samstag um 18:00 Uhr empfängt der FCZ im Letzigrund Kantonsrivale Winterthur, um 20:30 gastieren die St. Galler im SRF-Livespiel bei Leader Thun.

Super League