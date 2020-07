Der FCZ kann im Dreikampf um Platz 4 nicht von den Ausrutschern von Servette und Luzern profitieren. Er unterliegt in Lugano 0:1.

Das einzige Tor des Abends erzielt Olivier Custodio mit einem Weitschuss ins Lattenkreuz.

Das Spitzenspiel zwischen St. Gallen und Basel endet gleich mit 0:5.

Es bleibt dabei: Seit den Corona-Fällen in den eigenen Reihen nach dem Xamax-Spiel (1:1) trifft der FCZ das Tor nicht mehr. Letzte Woche unterlag zuerst die verstärkte U21-Equipe in Basel 0:4, ehe das Fanionteam – direkt aus einer 10-tägigen Quarantäne kommend – gegen YB mit 0:5 unterging. Und nun tauchte Zürich auch in Lugano mit 0:1.

Dass das Cornaredo nicht unbedingt die beste Stätte zur Beendigung der Torflaute sein würde, war der Magnin-Equipe schon vor dem Anpfiff klar. In den bisherigen 7 Super-League-Duellen zwischen diesen beiden Mannschaften hatte der FCZ im Tessin bloss einen Treffer erzielt.

Kololli mit Chancen

Ein 2. Goal im 8. Vergleich im Cornaredo kam nicht dazu. Einem Tor am nächsten kam zweimal Benjamin Kololli:

Der 28-Jährige sah in der 47. Minute seinen Abschlussversuch von Noam Baumann mirakulös an den Pfosten gelenkt.

In der 70. Minute hiess das Duell abermals Kololli vs. Baumann. Und erneut blieb der Lugano-Keeper mit einer starken Parade siegreich.

So war der einzige Treffer des Abends den Luganesi vorbehalten. Und dieses Tor hatte es in sich: Im Anschluss an einen Eckball kam der Ball zu Olivier Custodio. Der Mittelfeldspieler fackelte nicht lange und schlenzte das Leder aus 24 Metern via Lattenunterkante ins hohe Eck. Ein Traumtor!

Lugano (7.) dürfte sich mit diesem Dreier wohl sämtlicher Abstiegssorgen entledigt haben. Zürich (6.) hingegen verpasste die goldene Gelegenheit, bis auf einen Punkt an Servette auf Platz 4 heranzurücken.

Weil neben dem FCZ und den «Grenats» auch Luzern am 33. Spieltag als Verlierer vom Feld musste, bleibt die Ausgangslage unverändert.

So geht es weiter

Zürich empfängt am Samstag den FCSG im Letzigrund, ehe am Dienstag das Nachholspiel gegen Sion ansteht. Lugano reist am Sonntag zum FCB in den St. Jakob-Park.