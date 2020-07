Der FC St. Gallen unterliegt in der 33. Runde der Super League dem FC Basel mit 0:5.

Bereits nach 5 Minuten ist der FCB mit 2 Toren in Front.

Trotz mehr Spielanteilen gelingt dem FCSG im eigenen Stadion kein Treffer.

In den anderen Partien vom Mittwoch bezwingt Thun Servette, Lugano setzt sich gegen Zürich durch und Luzern unterliegt Sion.

Es war der FC Basel, der im Spitzenkampf in der Ostschweiz ganz in St. Galler-Manier in die Partie startete. Ungeachtet eines Corona-Falls in den eigenen Reihen, kam die Mannschaft von Trainer Marcel Koller wie die Feuerwehr aus der Kabine.

Legende: Feiern das 2:0 Kemal Ademi (links) und Samuele Campo. Freshfocus

Mit der ersten Chance ging der FCB in Führung. Mit einem starken Pass in die Schnittstelle lancierte Fabian Frei Kemal Ademi, der in der 4. Minute zum 1:0 einnetzte. Keine Minute nach dem Führungstreffer legte der Tabellendritte nach: Silvan Widmer passte im Strafraum auf Samuele Campo und schon stand es 2:0. Bei beiden Treffern sah die St. Galler Abwehr nicht gut aus.

St. Gallen für Aufwand nicht belohnt

In der Folge verlagerte sich das Spielgeschehen. Die Mannschaft von Coach Peter Zeidler liess sich vom frühen Rückschlag nicht beirren und suchte ihr Heil in der Offensive:

16. Minute: Cedric Itten kommt nach einer schönen Kombination zum Abschluss, FCB-Goalie Jonas Omlin lenkt den Ball über die Latte.

Cedric Itten kommt nach einer schönen Kombination zum Abschluss, FCB-Goalie Jonas Omlin lenkt den Ball über die Latte. 26. Minute: Erneut ist Itten im Zentrum einer Offensiv-Aktion. Der St. Galler trifft zum 1:2, der Treffer wird wegen eines Offsides von Passgeber Jérémy Guillemenot aber aberkannt.

Erneut ist Itten im Zentrum einer Offensiv-Aktion. Der St. Galler trifft zum 1:2, der Treffer wird wegen eines Offsides von Passgeber Jérémy Guillemenot aber aberkannt. 41. Minute: Guillemenot wird im Basler Strafraum von Omar Alderete am Fuss getroffen und geht zu Boden. Zu wenig für einen Elfmeter.

Trotz viel Aufwand und mehr Ballbesitz wollte den «Espen» der Anschlusstreffer nicht gelingen. Zu ungenau spielten die Ostschweizer in dieser kampfbetonten Partie, zu wenig zwingend waren die Tormöglichkeiten des Heimteams.

Basel legt in der 2. Halbzeit nach

Besser machten es die «Bebbi» in der 2. Halbzeit: Zuerst konnten Afimico Pululu und Ademi alleine auf FCSG-Schlussmann Lawrence Ati Zigi zulaufen, verpassten aber diese Chance (56.). Eine Minute später traf Ademi doch noch zum 3:0.

Kurz darauf mussten die Gäste den Verlust von Schlussmann Omlin hinnehmen, der sich verletzt auswechseln lassen musste. Zum Ende der Partie setzte der FCB noch zur Gala an: Valentin Stocker (84.) und Ricky van Wolfswinkel (87.) zeichneten für das 5:0-Schlussresultat verantwortlich.

So geht es weiter

Mit dieser Niederlage kassiert St. Gallen einen empfindlichen Rückschlag im Meisterrennen. Sollte YB am Donnerstag gegen Xamax gewinnen, beträgt der Rückstand auf die Spitze 5 Punkte. Derweil liegt der FCB nur noch 3 Punkte hinter St. Gallen. Am Samstag sind die Ostschweizer zu Gast in Zürich, Basel empfängt am Sonntag Lugano.