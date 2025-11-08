Siegtor in der 90. Minute: Thun-Serie hält auch in Genf an

Thun gewinnt in der 13. Runde der Super League bei Servette mit 1:0.

Das Siegtor erzielt Leonardo Bertone in der 90. Minute per direkt verwandeltem Freistoss.

Damit holt der Leader den 6. Liga-Dreier in Folge.

In den frühen Samstagsspielen gewinnt der FCZ ein irres Spiel gegen Luzern 3:2, GC ringt im Kellerduell Winterthur 1:0 nieder.

Das Gros der Fans im Stade de Genève hatte sich wohl schon mit einem Unentschieden abgefunden. Wenn, dann hätte wohl der Genfer Gastgeber einen Lucky Punch verdient. Doch dieser gelang Thun.

Unterstützt wurde das späte Siegtor auch durch einen dem Leader wohlwollenden Schiedsrichter-Entscheid. Nach einem vermeintlichen Handspiel von Timothé Cognat gab Désirée Blanco den Freistoss nahe an der Strafraumgrenze. Natürlich eine Angelegenheit für Leonardo Bertone: Der Thuner Captain zirkelte den Ball in der 90. Minute unhaltbar für den wenig beschäftigten Servette-Goalie Joël Mall ins hohe Eck.

Kurz darauf war die Partie zu Ende und Thun um 3 weitere Punkte reicher. Dank dem 6. Super-League-Sieg in Serie bauen die Berner Oberländer ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger Basel vorübergehend auf 9 Zähler aus.

2 Thuner Elfmeter zurückgenommen

Gestartet hatte die Partie mit zwei Penaltyszenen im und um den Genfer Strafraum, zweimal nahm Schiedsrichterin Blanco ihren Elfmeterentscheid für den FCT nach VAR-Konsultation zurecht zurück. Das Foulspiel an Justin Roth geschah knapp ausserhalb des Sechzehners (11.), als Dylan Bronn 5 Minuten später ein abgelenkter Ball leicht an die Hand sprang, war keine Absicht im Spiel.

In der Folge übernahmen die Genfer das Zepter. Vor allem die linke Seite mit Verteidiger Lilian Njoh und Flügel Alexis Antunes sorgte mehrfach für Farbtupfer in der Offensive.

Antunes zwischen Pech und Glück

Erst in der 2. Halbzeit landete der Ball dann erstmals im Tor: Nach einer schönen Genfer Kombination traf Antunes zum vermeintlichen 1:0 (54.). Doch der Videoschiedsrichter brachte eine vorangegangene Abseitsstellung von Miroslav Stevanovic zutage.

In der 71. Minute hatte Antunes dann Glück, nach seinem ungestümen Einsteigen gegen Thun-Goalie Niklas Steffen nicht die zweite gelbe Karte gezeigt zu bekommen. Kurz darauf der gebürtige Genfer dann trotz starker Leistung frühzeitig vom Feld genommen und durch Giotto Morandi ersetzt.

So geht es weiter

Die Super League verabschiedet sich erstmal in die Länderspielpause. In exakt zwei Wochen darf der FC Thun wieder zu Hause antreten: Im Berner Oberland gastiert Lugano. Servette spielt ebenfalls am Samstag auswärts in Luzern.

Super League