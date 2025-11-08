Die Grasshoppers entscheiden in der 13. Runde der Super League ein lange ereignisarmes Kellerduell in Winterthur dramatisch mit 1:0 für sich.

Dem FCW gelingt in der 88. Minute das vermeintliche Siegtor, doch Hunzikers Treffer wird wegen Abseits einkassiert. Auf der anderen Seite trifft Muci in der 92. Minute regulär.

Im Parallelspiel macht der FCZ gegen Luzern aus einem 0:2 ein 3:2. Die Partie Servette – Thun gibt's aktuell live bei SRF.

Die 8700 Zuschauenden im Stadion Schützenwiese dürften sich bereits mit einer Punkteteilung abgefunden haben, als der zuvor eher dürftige Abstiegsgipfel kurz vor Ende der regulären Spielzeit doch noch so richtig Fahrt aufnahm. Die Protagonisten auf dem Feld und auf den Tribünen mussten, respektive durften hautnah erleben, wie nahe Freud und Leid beieinander sein können:

88. Minute: Justin Hammel muss einen Abschluss von Fabian Rohner aus spitzem Winkel nach vorne abprallen lassen. Andrin Hunziker setzt sich im Luftduell mit Saulo Decarli durch und bringt die Schützenwiese mit dem vermeintlichen 1:0 zum Toben. Doch die Ekstase wird jäh gestoppt: Die VAR-Revision ergibt, dass Hunziker in der Entstehung des Tores knapp im Abseits stand.

92. Minute: Jonathan Asp Jensen zieht aus gut 20 Metern ab. Sein Schuss wird leicht von Winterthur-Verteidiger Marvin Martins abgelenkt und so zur perfekten Vorlage für Nikolas Muci, der GC aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung bringt und zum Matchwinner avanciert.

Es sollte der K.o.-Schlag sein, denn Winterthur gelang in der verbleibenden Zeit keine Reaktion mehr. Und so wurden für das Schlusslicht aus der Eulachstadt innert weniger Minuten aus 1 Punkt Rückstand auf GC deren 7 – brutal.

Kaum Chancen auf beiden Seiten

Vor der dramatischen Schlussphase hatte sich auf der Schützenwiese in beiden Sechzehnern nicht viel ereignet. Die Wichtigkeit der Partie war beiden Mannschaften anzusehen, das letzte Risiko wurde nicht eingegangen. Einem Treffer am nächsten kam Théo Golliard, der in der 16. Minute nach einem Prellball um ein Haar per Fallrückzieher reüssiert hätte. Sein Schuss zischte jedoch hauchdünn am Tor von Hammel vorbei.

So geht's weiter

Die Super League verabschiedet sich nach der aktuellen Runde in die Nationalmannschaftspause. In zwei Wochen geht es für Winterthur am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei YB weiter. GC ist tags darauf zuhause gegen Lausanne-Sport im Einsatz.

Die Stimmen zum Spiel

Super League