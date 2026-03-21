In der 31. Runde der Super League trennen sich Sion und St. Gallen 1:1.

Lukas Görtler trifft für die Gäste zur Führung, ein Eigentor bringt die Walliser zurück ins Spiel.

In den weiteren Samstagsspielen unterliegt Leader Thun beim FCZ, Servette schlägt GC deutlich.

Sieg und Unentschieden hatten sich beim FC St. Gallen zuletzt anständig abgewechselt. Beim Gastspiel in Sitten fand diese Serie jedoch ein Ende. Zwar blieben die Ostschweizer zum 11. Mal in Folge ungeschlagen, das 1:1 war jedoch auch das zweite Unentschieden nacheinander. Den Patzer von Leader Thun, der beim FCZ am früheren Samstagabend mit 1:2 unterlag, konnte der FCSG damit nicht optimal ausnutzen.

Die beiden Treffer waren im Stade de Tourbillon in der 1. Halbzeit innerhalb von fünf Minuten gefallen. Zuerst hatten die Ostschweizer gejubelt. Captain Lukas Görtler wurde in der 24. Minute im Strafraum angespielt und schoss ohne aufzuschauen an Anthony Racioppi vorbei ins Tor.

Fünf Zeigerumdrehungen später war die Partie dann bereits wieder ausgeglichen. Josias Lukembila setzte sich nach einem langen Ball stark gegen die FCSG-Defensive durch und legte rüber auf Benjamin Kololli. Dieser schoss trotz viel Platz zwar nur an den Pfosten. Von dort prallte der Ball Pechvogel Lukas Daschner an die Beine und fand so noch den Weg ins Tor.

Starke Goalies

Die Walliser zeigten sich vom Ausgleichstreffer beflügelt und suchten im Anschluss die Führung. Lukembila scheiterte mit seinem abgefälschten Abschluss jedoch an Lawrence Ati Zigi (34.). Auch nach der Pause rettete der St. Galler Schlussmann mehrfach glänzend.

Auch Racioppi auf der anderen Seite zog einen guten Abend ein und parierte unter anderem gegen Carlo Boukhalfa und gegen einen Kopfball von Görtler. Der St. Galler Captain verpasste so seinen Doppelpack.

Sion fix in Top 6

Der FC Sion sicherte sich dank dem Punkt die definitive Teilnahme an der «Championship Group». Das Team von Trainer Didier Tholot ist nicht mehr aus den Top 6 zu verdrängen und darf sogar leicht in Richtung Europacup schielen. St. Gallen hingegen liegt weiterhin 15 Zähler hinter Thun auf Rang 2.

So geht's weiter

Die Super League verabschiedet sich in die Nationalmannschaftspause. Sion trifft am Ostermontag auswärts auf die Grasshoppers. Der FC St. Gallen empfängt gleichentags den FC Zürich.

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