Lugano spielt in der 15. Runde der Super League zu Hause gegen Sion 1:1.

Yanis Cimignani trifft dabei sehenswert, doch Liam Chipperfield gelingt der Ausgleich für die Walliser.

Der FCZ gewinnt das Zürcher Derby gegen GC mit 1:0.

Am späteren Abend empfängt Luzern den FC Winterthur (live auf SRF zwei).

Kurz vor der Stundenmarke führte Lugano mit 1:0 und hatte die Partie augenscheinlich im Griff. Doch plötzlich zeigte Schiedsrichter Mirel Turkes im Tessiner Strafraum auf den Punkt. Mattia Zanotti hatte bei einem Eckball den vorbeieilenden Kreshnik Hajrizi wohl etwas zu doll zurückgehalten, der Entscheid war vertretbar.

Doch Sion konnte keinen Profit daraus ziehen: Rilind Nivokazi setzte den Penalty neben das Tor (56.). Es war beim 15. Karriere-Versuch des Kosovaren erst der zweite Fehlschuss. Nur sieben Minuten später machten es die Walliser dann besser: Einen hoch durch den Sechzehner fliegenden Ball verarbeitete Liam Chipperfield perfekt und traf mit einem Schlenzer zum Ausgleich.

Folgenschwere Kronig-Grätsche

In Führung gegangen waren die Tessiner traumhaft: Yanis Cimignani zirkelte einen Freistoss von nahe der Strafraumecke ins Lattenkreuz (29.). Anthony Racioppi im Sion-Tor blieb beim Abschluss, der noch den Pfosten streifte, chancenlos. Verteidiger Jan Kronig hatte den Standard etwas tollpatschig verschuldet: Er grätsche einem versprungenen Ball hinterher und mähte dabei Zanotti um.

Für die Schlussphase wechselte Lugano-Coach Mattia Croci-Torti noch Renato Steffen ein (81.). Der 41-fache Schweizer Internationale gab nach einer längeren Verletzungspause sein Comeback.

Sion, das in den letzten Minuten auch mit taktischen Umstellungen den Punkt zu sichern versuchte, fuhr damit das dritte Liga-Remis in Folge ein. Dank der Punkteteilung halten sich die Tabellennachbarn beide knapp über dem Strich.

So geht es weiter

Für Sion steht bereits unter der Woche der nächste Ernstkampf an: Am Donnerstag gastieren die Walliser im Cup-Achtelfinal beim FC Aarau (ab 20:30 Uhr live bei SRF). Am Sonntag empfangen sie dann die Young Boys zum Meisterschaftsduell. Gleichentags steht auch Lugano wieder im Einsatz, und zwar auswärts bei Lausanne-Sport.

