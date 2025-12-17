In der 18. Runde der Super League gewinnt der FC Lugano auswärts beim FC Zürich mit 1:0.

In einer zähen Partie fällt der einzige Treffer erst in der Nachspielzeit.

In den weiteren Spielen am Mittwoch gewinnt der FC Basel in Luzern mit 2:1, GC demontiert YB auswärts mit 6:2.

Die meisten der gut 10'000 Fans im Letzigrund und wohl auch die beiden Teams auf dem Rasen hatten sich beim Anbruch der fünfminütigen Nachspielzeit eigentlich schon mit dem 0:0 abgefunden, als doch noch ein zielstrebiger Lugano-Angriff auf das FCZ-Tor zurollte.

Ein Lupfer hinter die FCZ-Defensive landete beim stark eingelaufenen Uran Bislimi. Allein vor Brecher zog der zweifache Nati-Spieler nicht etwa ab, sondern legte noch einmal quer auf den mitgelaufenen Kevin Behrens. Der Deutsche hatte keine Mühe, den Ball zum 1:0 ins Netz zu schiessen. Es war die Entscheidung einer lange ausgeglichenen und zähen Partie.

Vom Heimteam kam im Anschluss nämlich keine Reaktion mehr. Zumindest nicht sportlich: Der erst nach dem Gegentreffer eingewechselte Damien Odera flog zwei Minuten später wegen einer Tätlichkeit bereits wieder vom Platz – ein bitterer Auftritt des 18-Jährigen.

Kaum Chancen

Vor den zwei Aufregern in der Nachspielzeit waren beide Teams vor allem bemüht gewesen, keine Fehler zu begehen. So war auch von Offensivbemühungen ziemlich wenig zu sehen. Die beste FCZ-Chance vergab Matthias Phaëton kurz vor der Pause, als er mit einem satten Abschluss an Amir Saipi und dem Pfosten scheiterte.

Lugano versuchte vor allem durch Standards und schnelle Gegenstösse für Gefahr zu sorgen. Nach gut 70 Minuten scheiterte Behrens mit einer Direktabnahme am stark reagierenden Yanick Brecher. Ansonsten blieb es vor dem FCZ-Tor meist ruhig – bis in die Nachspielzeit.

Durch den Sieg distanziert Lugano den FCZ um 6 Punkte und bleibt klar in den Top 6. Die Tessiner überholen sogar YB, das am Mittwoch beim 2:6 gegen GC einen schwachen Abend einzog.

So geht's weiter

Am Wochenende findet der letzte Spieltag vor der Winterpause statt. Der FCZ trifft am Samstag (18:00 Uhr) auswärts auf Leader Thun, Lugano empfängt am Sonntag (16:30 Uhr) die Young Boys. Die Super League nimmt ihren Betrieb am Wochenende vom 17./18. Januar dann wieder auf.

Super League