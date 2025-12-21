St. Gallen feiert in der letzten Runde des Jahres einen 2:1-Auswärtssieg gegen GC.

Grossen Anteil daran hat Aliou Baldé, der seinen 6. Saisontreffer erzielt und das Siegtor einleitet.

Derweil schlägt Luzern Lausanne gleich 4:0, während YB bei Lugano (0:3) den nächsten herben Dämpfer kassiert.

Die Gäste hatten im Letzigrund nach der Pause eben erst wieder ihre Plätze eingenommen, schon lag der Ball im GC-Tor. Nicht zum ersten Mal an diesem Abend war die «Hoppers»-Defensive drei Tage vor Heiligabend in Schenker-Laune. Nach einem Einwurf war es schnell gegangen. Carlos Boukhalfa lancierte Aliou Baldé, dieser sah den völlig freistehenden Alessandro Vogt. Der FCSG-Youngster scheiterte zwar noch an Justin Hammel, den Nachschuss verwertete Hugo Vandermersch problemlos zur 2:1-Führung. Den Treffer widmete er Mitspieler Behar Neziri, der sich vier Tage zuvor gegen Sion einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Die Ostschweizer kamen dem 3:1 in der Folge mehrfach nahe. Allen voran Vogt, der etliche gute Gelegenheiten ausliess. Nach 68 Minuten war sein Arbeitstag ohne persönliches Erfolgserlebnis beendet. Die bisherige Entdeckung der Hinrunde wartet seit dem 9. November auf Saisontreffer Nummer neun.

GC wahrte damit die Hoffnung auf einen Punkt. Nicht zuletzt, weil Joker Nikolas Muci viel Feuer in die Partie brachte. Doch Lawrence Ati Zigi mit Unterstützung seiner Vorderleute hielt den Sieg für St. Gallen fest. Mit 37 Punkten und Tabellenrang zwei – drei Zähler hinter Wintermeister Thun – endet ein äusserst erfolgreiches 2025 für die St. Galler.

Baldé tanzt sich zum Tor

Baldé (28.) hatte den FCSG mit seinem sechsten Saisontor in Führung gebracht und damit im dritten Spiel in Folge getroffen. Den Assist durfte sich Albert Vallci gutschreiben lassen. Der Verteidiger fand per Abstoss Baldé, dieser setzte zum Sololauf an: Erst tunnelte er auf dem linken Couloir Saulo Decarli, dann zog er in die Mitte und schob den Ball abgebrüht an Hammel vorbei ins linke Eck.

Nicht unverdient, denn die Gäste waren besser ins Spiel gestartet und nach animiertem Beginn mit mehreren Fernschüssen an Hammel gescheitert. Die erste Topchance verzeichnete dann aber GC: Jonathan Asp Jensen traf nach schöner Kombination wuchtig den Pfosten (22.).

Vogt verpasste es vier Minuten nach Baldés Tor, nachzudoppeln. Er scheiterte frei vor dem glänzen reagierenden Hammel. Anschliessend gaben die «Espen» das Zepter etwas aus der Hand. Mit Folgen: Drei Minuten vor dem Pausenpfiff glich Lovro Zvonarek das Skore wieder aus. Nach Doppelpass mit Luke Plange brachte er das Leder an Zigi vorbei zum 1:1. Es sollte das letzte Geschenk der Gäste bleiben – Weihnachten hin oder her.

So geht's weiter

St. Gallens Winterpause ist am 17. Januar vorbei, wenn das Gastspiel in Winterthur ansteht. GC greift am Tag danach zu Hause gegen Leader Thun ins Geschehen ein.

Super League