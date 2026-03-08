Leader Thun gewinnt in der 29. Runde der Super League auswärts gegen YB mit 2:1.

Damit punkten die Berner Oberländer nach knapp neun Jahren Flaute wieder im Wankdorf.

In den weiteren Sonntagsspielen gewinnt St. Gallen gegen Basel 3:0, Lausanne erkämpft sich bei GC ein 3:2.

Als Leonardo Bertone zu seinem 6. Saisonelfmeter anlief, sprach zumindest die Statistik deutlich für sein 6. Tor vom Punkt. Doch der routinierte 31-Jährige konnte die aus einem unglücklichen Handspiel von YB-Verteidiger Yan Valery entstandene Situation nicht nutzen: Nach seinem typischen Anlauf mit kurzen Schritten scheiterte Bertone an Goalie Marvin Keller (47.).

Das 1:1 aus Thuner Sicht wäre der perfekte Start in die 2. Halbzeit gewesen. Doch was nicht ist, kann nicht nur, sondern wurde nur 3 Minuten später: Auf ein traumhaftes Zuspiel von Ethan Meichtry hin setzte sich der erst nach der Pause eingewechselte Valmir Matoshi gekonnt gegen zwei YB-Verteidiger durch und spitzelte den Ball zum Ausgleich ins Tor.

YB rackert, Thun trifft

YB reagierte auf das gefühlsmässige Auf und Ab erstaunlich abgebrüht und läutete ab der 54. Minute eine Sturm-und-Drang-Phase ein. Zweimal Monteiro und Lauper scheiterten aber am hervorragend reagierenden Steffen.

Es war dann doch – und wie so häufig in dieser Saison – der Leader aus dem Berner Oberland, der sich effizienter zeigte. Der vermeintliche Führungstreffer von Lucien Dähler wurde noch zurecht wegen eines vorangegangenen Foulspiels aberkannt (63.), doch in der 80. Minute lief alles regulär – und äusserst sehenswert – ab: Die Thuner spielten sich gekonnt in Richtung Strafraum durch, der ebenfalls eingewechselte Nils Reichmuth lief in die Tiefe und traf aus der Drehung unter die Latte.

Weil die Young Boys in der Schlussphase nicht mehr reagieren konnten, endete eine dunkle Serie aus Thuner Sicht: Erstmals seit August 2017 oder 6 Partien konnten die Berner Oberländer wieder im Wankdorf punkten. Weil es gleich ein Dreier ist, kann der FCT seinen Vorsprung von 14 Punkten auf den ersten Verfolger St. Gallen konservieren.

Heimteam dank Sanches früh auf Kurs

Dabei war YB aus einer ebenfalls bereits animierten 1. Halbzeit als Sieger hervorgegangen: Alvyn Sanches hatte das Heimteam bereits in der 7. Minute in Führung gebracht. Dabei profitierte der 23-Jährige von einer starken Einzelleistung von Joël Monteiro, der ihm aber wohl eher etwas ungewollt mustergültig aufgelegt hatte.

So geht es weiter

Beide Teams werden sich am viertletzten Spieltag vor der Tabellenteilung mit Gegnern von unter dem Strich beschäftigen müssen: Thun empfängt am Samstag die Grasshoppers, YB gastiert tags darauf bei Lausanne-Sport.

Super League