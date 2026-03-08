Der FC St. Gallen gewinnt das Heimspiel gegen den FC Basel verdient mit 3:0.

Zur grossen Figur avanciert Chima Okoroji: Der Verteidiger trifft für St. Gallen doppelt.

In den weiteren Sonntagsspielen empfängt YB den FC Thun zum Kantonsderby, Lausanne gastiert im Letzigrund bei GC.

Der FC St. Gallen bleibt in der Super League im 9. Spiel in Folge ungeschlagen. Bei frühlingshaften Bedingungen liessen die Espen gegen den FC Basel nie Zweifel am Sieger der Partie aufkommen. Zur grossen Figur avancierte an diesem Sonntagnachmittag einer, der sich sonst vornehm im Hintergrund hält.

Die Rede ist von Chima Okoroji. Der 28-jährige Linksverteidiger wurde vor dem Spiel geehrt, er hatte jüngst sein 100. Spiel für den FCSG bestritten. Jenes gegen Basel war nun eines, das er so schnell nicht vergessen wird:

9. Minute: Nach einem Eckball landet der Ball über Umwege bei Okoroji, der an der Strafraumgrenze nicht lange fackelt und mit seinem wuchtigen Abschluss zum 1:0 trifft. Es ist sein erstes Tor für St. Gallen überhaupt.

Nach einem Eckball landet der Ball über Umwege bei Okoroji, der an der Strafraumgrenze nicht lange fackelt und mit seinem wuchtigen Abschluss zum 1:0 trifft. Es ist sein erstes Tor für St. Gallen überhaupt. 15. Minute: St. Gallen kommt aus rund 20 Metern zu einem vielversprechenden Freistoss. Okoroji tritt an und verwandelt sehenswert in der rechten hohen Ecke.

Shaqiri fehlt verletzt

Der FCB, der ohne den verletzten Xherdan Shaqiri auflief, enttäuschte in der Startphase auf der ganzen Linie. Von den Espen phasenweise dominiert, dauerte es bis zur 28. Minute, ehe Julien Duranville erstmals offensiv in Erscheinung trat. Der 19-Jährige liess Okoroji stehen und scheiterte schliesslich am hellwachen FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi.

Wer in der Folge einen FCB-Sturmlauf erwartete, sah sich getäuscht. Praktisch im Gegenzug konnte das Heimteam auf 3:0 erhöhen: Carlo Boukhalfa traf entschlossen mittels Dropkick.

Ajeti vergibt Ehrentreffer

Nach der Pause flachte die Partie erst merklich ab. Duranville (57.) und der auffällige Christian Witzig (70./78.) besassen schliesslich Chancen auf weitere Tore. Die Schlussphase absolvierten dann beide Teams mit offenem Visier. Die beste Möglichkeit vergab der eingewechselte Albian Ajeti, der rund 10 Minuten vor Schluss erst Zigi umkurvte, das Leder dann aber die Latte setzte.

St. Gallen baut seinen Vorsprung auf Lugano (5 Punkte) und Basel (8 Punkte) dank diesem Dreier aus und festigt damit Tabellenrang 2.

So geht es weiter

St. Gallen darf am kommenden Samstag erneut ein Heimspiel austragen, zu Gast ist dann der FC Lugano (20:30 Uhr live bei SRF). Basel empfängt am Sonntag Servette.

Resultate