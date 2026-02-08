Lausanne und St. Gallen trennen sich in der 23. Super-League-Runde leistungsgerecht 1:1.

Der FC Basel ringt den FCZ tief in der Nachspielzeit 2:1 nieder.

Leader Thun schlägt Servette auswärts souverän 3:1.

Am Ende dürfte sich der FC St. Gallen über den Punktgewinn im Stade de la Tuilière gefreut haben. Denn das Team von Coach Enrico Maassen hatte nach einer starken 1. Hälfte im 2. Durchgang den Offensiv-Betrieb praktisch eingestellt. Und die in dieser Saison so stabile Abwehr der Ostschweizer geriet nach der Pause stark unter Druck. Der Pfosten (in der 50. Minute nach einem Kopfball von Nathan Butler-Oyedeji) und der starke Goalie Lawrence Ati Zigi verhinderten das 2. Tor der Lausanner.

Die Waadtländer hätten sich ihrerseits nicht über einen Rückstand bei Halbzeit beklagen können. Nach dem frühen 1:0 durch Omar Janneh in der 2. Minute (der 19-jährige Spanier erzielte im 4. Spiel per Heber seinen 2. SL-Treffer) kam lange nichts vom Zeidler-Team. Die robusten Verteidiger hatten zwar den blassen Alessandro Vogt im Griff, nicht aber den wirbligen Aliou Baldé.

Baldé-Show in der ersten Halbzeit

Der Nationalspieler von Guinea zog aus allen Lagen ab:

9. Minute: Per Kopf lässt Baldé Lausanne-Goalie Karlo Letica keine Chance. Allerdings steht Baldé klar im Offside.

10. Minute: Nur zählt der Treffer. Nach nach schönem Zuspiel in die Tiefe von Carlo Boukhalfa besorgt Baldé den verdienten Ausgleich.

24. Minute: Baldé scheitert mit seinem etwas zu hoch angesetzten Schuss an der Latte. Letica kann dem Ball nur nachschauen.

Zwei weitere Baldé-Szenen in der ersten Halbzeit: Ein versuchter Seitfallzieher und ein Schuss knapp über das Tor (38.). Der diskreten Leistung nach der Pause zum Trotz: Die FCSG-Verantwortlichen dürften sich darüber freuen, im Besitze einer Kaufoption für den 23-Jährigen zu sein. Die Nizza-Leihgabe steht schon bei 7 Saisontreffern.

Legende: Dieses Tor in der 9. Minute zählte nicht Aliou Baldé bezwingt Karlo Letica per Kopf. Keystone/Cyril Zingaro

Letztlich bringt das Remis keines der beiden Teams weiter. Denn St. Gallen scheint nach dem 3. Spiel in Folge ohne Sieg aus dem Meisterrennen gefallen zu sein (13 Punkte Rückstand auf Thun bei einem Spiel weniger). Und Lausanne liegt weiterhin 4 Punkte hinter den Top 6 (YB) zurück.

So geht es weiter

Für den FCSG steht ein dichtes Programm mit zwei englischen Wochen an. Am Mittwoch (11.2.) empfangen die Ostschweizer YB (live bei SRF), ehe am Valentinstag (Sa. 14.2.) GC zu Gast ist. Das Nachtragsspiel in Winterthur findet am 18.2. statt, dann folgt das Gastspiel in Genf (21.2.). Lausanne-Sport gastiert am Donnerstag beim Spitzenreiter in Thun.

Super League